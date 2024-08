- L'Olmo de Leipzig est sur le point de rejoindre le FC Barcelone

Le champion d'Europe de football Dani Olmo est apparemment sur le point de quitter le club de Bundesliga RB Leipzig pour rejoindre FC Barcelona. Selon le spécialiste des transferts italiens Fabrizio Romano, un accord verbal est en place. Les clubs ont convenu d'un montant de transfert de 55 millions d'euros, majoré de 7 millions d'euros supplémentaires. Olmo aurait accepté un contrat jusqu'en juin 2030.

Leipzig avait précédemment rejeté des offres inférieures en provenance d'Espagne, ainsi que de Manchester City, après l'expiration d'une option de rachat fixée à 60 millions d'euros. Cependant, Olmo avait fait savoir son souhait de partir. Il est considéré comme un transfert rêvé par le directeur sportif de Barcelona Deco et l'ancien entraîneur de l'équipe nationale d'Allemagne Hansi Flick.

Olmo est arrivé à Leipzig lundi

Seulement mardi matin, le nouveau directeur sportif de Leipzig, Marcel Schafer, a déclaré qu'il était "relativement détendu" concernant le possible transfert. Olmo était revenu de ses vacances lundi soir avec son agent et était prévu pour rejoindre l'entraînement jeudi. Olmo joue pour RB depuis janvier 2020, et son contrat est valable jusqu'à la fin juin 2027.

Le milieu de terrain de 26 ans rejoindrait initialement trois autres champions d'Europe à Barcelona, qui ont commencé l'entraînement lundi. Lamine Yamal, Ferran Torres et Pedri ont été vus au centre d'entraînement, Pedri s'entraînant encore individuellement.

Le reste de l'équipe sous la direction de l'entraîneur Hansi Flick est toujours en tournée aux États-Unis. Après des victoires contre Manchester City et Real Madrid, la tournée se terminera par un match contre AC Milan mardi (heure locale).

