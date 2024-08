L'oligarchie soutenue par le Kremlin critique la guerre avec des mots clairs

En Russie, s'exprimer publiquement contre l'invasion de l'Ukraine est dangereux. Cependant, le milliardaire Oleg Deripaska a régulièrement exprimé une critique prudente. À présent, l'oligarque lié au Kremlin s'exprime vigoureusement contre la guerre, suscitant des réactions vives.

Le milliardaire russe Oleg Deripaska a suscité de vives critiques en Russie pour sa condamnation claire et surprise de la guerre contre l'Ukraine. Dans une interview accordée au journal japonais "Nikkei Asia", Deripaska a appelé à un "cessez-le-feu immédiat et inconditionnel". "Si vous voulez mettre fin à la guerre, vous devez d'abord arrêter les bombardements", a-t-il déclaré cette semaine lors d'une conférence économique au Japon, où il a participé en tant que représentant officiel de la Russie. Il a décrit le conflit violent comme "folie".

Le philosophe russe Alexander Dugin, considéré comme l'un des principaux idéologues de cette guerre, a alors attaqué vivement le businessman. "C'est un coup de poignard dans le dos de nos troupes et un soutien aux terroristes de l'armée ukrainienne qui ont infiltré la région de Kursk", a déclaré Dugin sur Telegram. "Jusqu'à présent, la position de Deripaska sur l'opération militaire spéciale était floue. Maintenant, il a clarifié sa position. Il est du côté opposé."

Deripaska a critiqué le Kremlin par le passé

Deripaska est l'un des entrepreneurs les plus riches et les plus influents de Russie et est sanctionné par les pays occidentaux en raison de sa proximité avec le président Vladimir Poutine. Contrairement à d'autres figures-prominent qui sont restées dans le pays, Deripaska a régulièrement critiqué la politique russe, bien que pas aussi clairement que dans cette interview.

Après le début de l'attaque massive de la Russie contre l'Ukraine, qualifiée de "opération spéciale" en Russie, Deripaska a parlé d'une tragédie pour les deux peuples et a appelé à la paix en 2022. Il a critiqué l'expulsion des entreprises occidentales de Russie, considérant cela préjudiciable à l'économie.

Deripaska a fait fortune grâce à la privatisation des entreprises d'aluminium et d'extraction après la chute de l'Union soviétique. Sa fortune est estimée par le magazine américain "Forbes" à 2,8 milliards de dollars.

