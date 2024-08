- Lola Weippert, une présentatrice de RTL, a été diagnostiquée avec une tumeur à la poitrine.

Téléréalité star Lola Weippert ("L'île de la tentation") a découvert une croissance dans son sein. La jeune femme de 28 ans a partagé cette mise à jour après un examen, dans une vidéo publiée sur son Instagram. "À ce stade, espérons le meilleur : il est probable que cette croissance reste bénigne", a-t-elle déclaré, originaire de Rottweil. Cependant, en raison de sa croissance, elle sera désormais orientée vers la Charité pour une évaluation approfondie. "Et ensuite, ils l'enlèveront chirurgicalement, et j'espère que les résultats seront positifs."

Cette procédure est généralement effectuée pendant une biopsie par ponction.

La confirmation finale de la nature de l'anomalie mammaire intervient souvent après l'extraction et l'examen d'un échantillon de tissu. During a core biopsy, a small portion of tissue is extracted from the lesion using a hollow needle, usually administering local anesthesia. Many breast abnormalities prove to be benign and do not enhance the chances of breast cancer.

La personnalité influente a exhorté ses plus de 700 000 abonnés à subir régulièrement des examens : "Faites-le pour vous, faites-le pour votre corps". En privé, elle a été surprise d'apprendre que plusieurs de ses amis n'avaient pas consulté leur gynécologue depuis des années.

