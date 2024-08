- "LOL" spécial Halloween avec les frères Kaulitz et Sasha

Bill et Tom Kaulitz font partie des vedettes de l'épisode spécial Halloween de la série comique "LOL" sur Amazon Prime. Les jumeaux de Tokio Hotel s'affrontent à trois autres paires dans le "No Laughing Challenge" en octobre. Les vedettes sont défiées en équipes, et non en tant qu'individus. Selon le service de streaming, ils sont rejoints par les humoristes Mirja Boes et Torsten Sträter, l'actrice Palina Rojinski et l'humoriste Olaf Schubert, ainsi que l'actrice Annette Frier et la chanteuse Sasha. Les trois épisodes spéciaux d'Halloween seront à nouveau présentés par Michael Bully Herbig.

Sous le thème "Des frissons permis - pas de rire", le spécial, outre la règle selon laquelle les vedettes concourent par paires, se déroule comme les saisons régulières de la série. Dans "LOL : Last One Laughing Halloween Special", les participants essaient de faire rire les autres équipes pendant trois heures dans un cadre d'Halloween. Si un participant rit deux fois, il est éliminé. Le dernier à rire remporte un prix de 50 000 euros pour une bonne cause.

Plusieurs vedettes revenues

Le spécial "LOL" présente également plusieurs vedettes revenues : outre les frères Kaulitz et Sasha, toutes les autres vedettes ont participé à des épisodes précédents de la série.

"LOL : Last One Laughing" est l'un des formats comiques les plus réussis d'Allemagne. Il a remporté le German Comedy Award et le German Television Award, et a été nommé pour un Emmy international.

