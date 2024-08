L'Oklahoma demande à la Cour suprême que l'administration Biden arrête de bloquer les subventions de santé au milieu d'un différend sur les références d'avortement

En tant que condition pour recevoir 4,5 millions de dollars en subventions de planification familiale dans le cadre de Title X, le département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis impose à Oklahoma de fournir le numéro de téléphone d’une ligne nationale qui fournit des informations sur les options de planification familiale, y compris l’avortement.

Mais Oklahoma a soutenu dans des dépositions soumises mercredi à Neil Gorsuch – qui est responsable des affaires urgentes concernant l’État – que cette exigence contredit une loi qui interdit la discrimination contre les entités de santé qui refusent de faire des références pour l’avortement, ainsi qu’une jurisprudence de la Cour suprême concernant l’utilisation des fonds de Title X pour l’avortement.

L’État a également fait référence à la décision de la Cour suprême de 2022 mettant fin aux protections nationales de l’avortement, qui a permis à l’interdiction de l’avortement de l’État de prendre effet.

“Le règlement de HHS impose à Oklahoma une exigence concernant un sujet qui a été reconnu comme étant spécifiquement réservé aux citoyens pour être abordé dans Dobbs,” a déclaré Oklahoma. Il a également affirmé que l’administration Biden avait “deliberément cherché à imposer les préférences politiques de l’exécutif aux États, y compris Oklahoma, et à perturber l’équilibre fédéral-étatique sur cette question importante”.

Le département de la Santé de l’État d’Oklahoma distribue les fonds fédéraux aux services de santé publique et aux départements de santé des comtés dans tout l’État.

“Ces départements de santé des comtés font partie de la première ligne de soins de santé à Oklahoma, et ils fournissent des soins complets et coordonnés à de nombreux patients”, indique le mémoire. “Priver ces communautés des services de Title X serait dévastateur”.

Dans cette affaire précédente, la Cour d’appel du 10e circuit des États-Unis a refusé d’émettre un ordre empêchant l’administration Biden de refuser les subventions. Le panel de 2-1 a conclu que HHS avait l’autorité d’imposer cette exigence et que fournir le numéro de la ligne nationale ne constituait pas une référence à l’avortement en vertu de la loi applicable.

Oklahoma a demandé à la Cour suprême d’agir avant le 30 août, car le gouvernement fédéral a convenu d’attendre jusqu’à cette date avant de distribuer les subventions qui auraient été destinées à l’État à d’autres entités.

Ce différend concernant les subventions de planification familiale dans le cadre de Title X implique des questions politiques, avec Oklahoma contestant l’exigence du département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis de fournir un numéro de téléphone national pour des informations liées à l’avortement. De plus, l’argument d’Oklahoma repose sur une décision de la Cour suprême qui a mis fin aux protections nationales de l’avortement et accuse l’administration Biden d’imposer ses préférences politiques aux États.

