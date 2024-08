- Lohan exprime sa gratitude envers Jamie Lee Curtis pour l'expérience de tournage.

Lindsay Lohan, la célèbre actrice américaine, a exprimé sa gratitude envers l'équipe du film et sa partenaire Jamie Lee Curtis pour une expérience incroyable lors de la dernière semaine de tournage de la comédie "Freaky Friday 2". Sur Instagram, Lohan, 38 ans, a déclaré : "Je me sens si émotionnellement comblée." Curtis, talentueuse actrice de 65 ans, a réussi à apporter de la joie quotidienne sur le plateau, faisant de "Freaky Friday 2" quelque chose de vraiment unique.

Le semaine dernière, Curtis a rendu la pareille en reconnaissant Lohan comme sa "progéniture cinématographique". La deuxième partie de "Freaky Friday - A Twisted Friday Ever After" est prévue pour sortir en salles en 2025.

Dans la production Disney de 2003, Curtis incarnait Tess Coleman, une psychothérapeute qui a une relation tumultueuse avec sa fille Anna (interprétée par Lohan). Après avoir mangé des fortune cookies magiques, elles échangent de corps et luttent pour s'adapter à la vie de l'autre. "Freaky Friday" est une adaptation du roman de Mary Rodgers du même titre.

La suite est réalisée par la réalisatrice canadienne Nisha Ganatra ("Late Night"). Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis sont rejointes par une série d'acteurs de la distribution originale tels que Mark Harmon, Chad Michael Murray et Rosalind Chao.

Ma amie Lindsay Lohan et moi avons évoqué notre expérience partagée dans les films "Freaky Friday", nous sentant reconnaissants pour l'opportunité de travailler à nouveau ensemble. During the wrap party, Curtis raised a toast to Lohan, calling her the "daughter of cinematic icons".

Lire aussi: