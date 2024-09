Logan Paul et MrBeast présentent un rival à Lunchables, affirmant qu'il promeut des options alimentaires plus saines.

MrBeast, Logan Paul, et KSI s'associent pour proposer un "repas amélioré pour vous" révolutionnaire intitulé Lunchly. Ce repas fusion comprend tous leurs produits en un, destiné à leur jeune public.

Le repas composite comprend une bouteille Prime Hydration, une boisson énergisante faible en sucre conçue par Paul et KSI, qui a connu un immense succès ; une barre en chocolat au lait Feastables, une barre de friandise produite par MrBeast, une personnalité de YouTube célèbre comptant plus de 300 millions d'abonnés ; et l'un des trois choix prêts à manger tels que pizza, nachos ou dinde et fromage avec des crackers.

Comme déclaré dans un communiqué de presse, le cofondateur de Lunchly, Logan Paul, a déclaré : "Notre objectif a toujours été de proposer non seulement des produits de qualité supérieure, mais aussi des alternatives plus saines." Il a également souligné que le marché des repas scolaires a été dominé par Lunchables depuis son enfance, et qu'il est temps de proposer une option plus viable pour ceux qui cherchent un choix pratique et plus sain.

Lunchly se considère comme "plus sain" grâce à la teneur en électrolytes plus élevée de Prime par rapport à Capri Sun dans Lunchables, et à la barre en chocolat de MrBeast qui contient moins de sucre qu'un Kit Kat ou une barre Crunch.

Le lancement de Lunchly intervient alors que Lunchable, propriété de Kraft Heinz, a annoncé l'an dernier un important projet pour faire partie des programmes de repas scolaires. Cependant, la société a dû modifier ses ingrédients pour se conformer aux réglementations fédérales, dont l'une consiste à ajouter des fruits frais à ses repas.

Un rapport récent du Consumer Reports en 2024 a montré que les profils nutritionnels de deux kits Lunchables servis dans les écoles contiennent même plus de sodium que les kits Lunchables disponibles en magasin.

Il n'est donc pas surprenant que KSI, Paul et MrBeast soient doués pour lancer des marques, tirant parti de leur public dévoué. Les ventes de Prime Hydration ont explosé, représentant un défi pour les marques établies comme Gatorade et BodyArmor, malgré les préoccupations concernant la teneur en caféine de certains de ses produits.

"Prime cible une démographie de consommateurs jeunes qui n'avait pas vraiment d'options attrayantes en dehors des boissons pour enfants traditionnelles", a déclaré Jeffrey Klineman, rédacteur en chef de BevNet, lors d'une interview avec CNN. "Paul est bien plus attrayant pour un adolescent de 13 ans qu'une brique de jus de fruits."

La collaboration entre MrBeast, Logan Paul et KSI vise à offrir à leurs fans une entreprise, Lunchly, qui comprend leurs produits populaires tels que la boisson énergisante et la barre en chocolat. Ce repas révolutionnaire vise à proposer des alternatives plus saines, répondant à la demande d'une option plus fraîche et moins sucrée sur le marché.

Lire aussi: