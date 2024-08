L'officier maintient sa personnalité, mais il risque des pertes financières et une rétrogradation.

Le Mouvement identitaire, étiqueté d'extrême droite, entre en conflit avec les principes démocratiques libéraux. Il est considéré comme incompatible avec le système démocratique, faisant ainsi face à des retombées judiciaires. Un réserviste allemand de l'armée soutient ce groupe controversé, subissant les conséquences.

Des sanctions lourdes sont imposées à un réserviste allemand de l'armée en raison de son soutien au mouvement d'extrême droite Identitaire (IB). La Cour administrative fédérale de Leipzig a confirmé cette décision de la Cour militaire du Sud, entraînant la perte par le réserviste d'une allocation de transition supérieure à 23 000 euros et la perte de son grade militaire.

La cour a cité le fait que les objectifs de l'IB sont antagonistes aux valeurs fondamentales du système démocratique libéral. Tout acte motivé par des convictions personnelles qui porte atteinte aux principes constitutionnels justifie les mesures disciplinaires les plus strictes.

Le réserviste aurait joué un rôle clé dans l'établissement d'une branche bavaroise de l'IB en 2015 et 2016. Il a participé à de nombreuses manifestations et est même apparu dans une vidéo de promotion du groupe, portant ainsi atteinte à l'engagement de loyauté applicable aux soldats.

Vues discriminatoires de l'IB

L'IB porte atteinte au principe démocratique fondamental de l'égalité des droits pour tous les citoyens, selon le décret de la cour. Selon l'idéologie de l'IB, l'identité ethnoculturelle d'une personne a une importance significative. Elle discrimine entre les citoyens de première et de deuxième classe, portant préjudice aux non-Allemands ethniques et violant leur droit à une représentation politique égale.

De plus, l'IB refuse de reconnaître le parlementarisme et le système multipartite. La demande d'abolition des partis et le remplacement du parlement contredit directement l'ordre démocratique libéral.

La cour a reconnu la connaissance du réservisteFormer de l'IB de ses objectifs politiques. Il avait précédemment publié des articles dans un magazine co-édité par l'un des fondateurs du groupe pendant ses études. Compte tenu de sa connaissance de leurs objectifs et de sa capacité à les évaluer, la cour a présumé qu'il avait au moins l'intention conditionnelle de participer à des activités anticonstitutionnelles.

La décision de la cour contre le réserviste de l'armée met en évidence les problèmes de compatibilité entre son soutien au Mouvement identitaire et les principes du système démocratique libéral, tels qu'endossés par la Commission. Les vues discriminatoires de l'IB et son opposition au parlementarisme et au système multipartite contredisent les valeurs fondamentales soutenues par la Commission.

