L'officier de police de Miami-Dade impliqué dans l'arrêt de circulation de Tyreek Hill a un passé de suspensions, comme indiqué par les dossiers de police.

Officier de police Danny Torres a réussi à accumuler au moins six suspensions au cours de ses 27 années de carrière, selon les dossiers publiés par le département de police de Miami-Dade le dernier après-midi de la semaine dernière. Parmi ces suspensions, il y a eu une pause de 20 jours en 2018, une pause de 10 jours en 2019 et quatre suspensions supplémentaires de 5 jours chacune, toutes survenues entre 2014 et 2016. Les raisons de ces suspensions restent inconnues.

En outre, Torres a reçu au moins quatre réprimandes écrites entre 1999 et 2020, selon le rapport.

Le week-end précédant leur premier match de la saison, la police a arrêté Hill, un receveur. Les vidéos de l'arrestation de Hill ainsi que les échanges tendus entre Hill et deux de ses coéquipiers ont été diffusées au public, ce qui a suscité un débat entre l'équipe et les forces de l'ordre sur la manière de gérer les contrôles de circulation et d'interagir avec le public, en particulier les conducteurs noirs.

Le dossier de Torres contient six plaintes, dont quatre l'accusent d'avoir utilisé une force excessive. Seule une des plaintes a été validée, tandis que les autres se basent sur des allégations d'impropre procédure, de mauvaise utilisation des caméras corporelles, de grossièreté et de comportement peu professionnel.

Les techniques d'utilisation de la force de Torres, qui incluent pousser, tirer, frapper et gifler, se sont déroulées de 2002 à 2022, selon le rapport. Certaines de ces situations ont entraîné des blessures, telles que des coupures, des écorchures et des bleus, mais le rapport ne fournit pas de détails sur les victimes.

CNN a contacté les représentants juridiques de Torres pour obtenir un commentaire. Alors qu'il cherche à être réintégré, Torres a reçu 35 félicitations du MDPD entre 1998 et 2023, notamment pour son "sens du devoir" et son "professionnalisme".

Dans un communiqué, l'avocat de Hill a exhorté le MDPD à fournir plus d'informations sur les suspensions de Torres.

"Nous sommes impatients d'en savoir plus sur les raisons des six suspensions de l'officier Torres", a déclaré Julius B. Collins à CNN. "Si un employé est suspendu six fois, il est généralement renvoyé. Les gens ont été renvoyés dans des circonstances moins graves. Si ces suspensions sont dues à une mauvaise utilisation de la force, à des abus envers les personnes arrêtées et détenues ou à un langage abusif envers les personnes arrêtées et détenues, c'est un problème important au sein du MDPD qui doit être résolu rapidement."

