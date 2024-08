L'Office de la concurrence: progrès dans la concurrence entre les services ferroviaires et de mobilité

En juin de l'année dernière, l'autorité de Bonn a imposé des mesures à l'entreprise pour promouvoir une concurrence plus équitable. Elle a accusé la compagnie de chemins de fer de dominer le marché de la vente de billets de train via son application Navigator et d'abuser de cette position en refusant l'accès à d'autres prestataires de données en temps réel.

Des informations sur les voyages en cours sont également bénéfiques pour les consommateurs compte tenu des "retards et des pannes fréquents dans le trafic ferroviaire", a expliqué l'office de la concurrence. "Notre action contre Deutsche Bahn a apporté de vraies améliorations aux services de mobilité innovants en Allemagne", a ajouté Andreas Mundt, responsable de l'autorité.

Deutsche Bahn a confirmé la signature de contrats avec deux prestataires pour fournir ces informations. Selon ces informations, la fourniture de données en temps réel débutera le 1er septembre. Cependant, la compagnie de chemins de fer a déclaré qu'elle avait déjà manifesté sa volonté de partager des données conformément aux réglementations de l'UE correspondantes avant la décision de l'office de la concurrence. L'office de la concurrence a cependant déclaré que ses exigences allaient au-delà du règlement sur les droits des passagers de l'UE en vigueur depuis juin 2023.

En plus du manque de partage de données en temps réel, les surveillants de la concurrence ont également critiqué les interdictions de réduction et de publicité pour les plateformes de mobilité l'année dernière. Aucune commission n'a été versée non plus.

La compagnie de chemins de fer a depuis levé ces restrictions. "Les plateformes de mobilité peuvent offrir des réductions sur les billets à leurs clients, sauf en cas d'exceptions justifiées", a expliqué l'autorité. De plus, Deutsche Bahn verse des commissions aux plateformes pour la médiation des ventes de billets et la gestion des réservations et des paiements.

Deutsche Bahn a déposé un appel contre les mesures de l'office de la concurrence et une demande d'interruption judiciaire auprès

