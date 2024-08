L'offensive ukrainienne exerce une pression sur le rouble russe

L'avancée surprise des forces ukrainiennes dans la région russe de Kursk met la pression sur le rouble. La monnaie nationale russe a perdu 2,2 % pour atteindre 90,00 contre le dollar lundi seul, selon les données du London Stock Exchange Group (LSEG). Elle a ainsi perdu de la valeur pendant cinq jours consécutifs de négociation depuis le début de l'attaque le 6 août, et a perdu au total six pour cent de sa valeur contre le dollar.

La poussée ukrainienne dans la région de Kursk est la plus importante sur le territoire russe depuis le début de la guerre en février 2022. La Russie semblait peu préparée à cela. Depuis, elle a significativement renforcé les mesures de sécurité dans la région de Kursk, ainsi que dans les régions de Belgorod et de Bryansk. Après des évacuations dans la région de Kursk, les autorités russes ont maintenant également commencé à déplacer les habitants vers des zones plus sûres dans certaines parties de l'oblast de Belgorod.

Bien que la Russie ait réussi à stabiliser le front dans la région de Kursk, les combats ont continué dans certaines parties de la région lundi, selon les blogueurs de guerre russes.

