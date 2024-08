L'offensive ukrainienne à Koursk est une préoccupation majeure.

De nombreux experts voient de grands risques dans l'offensive ukrainienne sur le territoire russe dans la région de Kursk. En même temps, les effets potentiellement positifs sont également au centre de l'attention. Le sujet est discrètement ignoré par le gouvernement ukrainien.

Deux jours après le début de l'offensive ukrainienne sur le territoire russe dans la région de Kursk, il n'y a toujours pas d'informations officielles de Kyiv. Le président Selenskyj a ignoré le sujet dans son discours du soir, tout comme le reste de son appareil gouvernemental récemment. Le quartier général de l'armée n'a également fait aucune déclaration dans sa mise à jour quotidienne. Cette approche n'est pas inhabituelle, pour éviter d'aider le côté russe. Les experts du monde entier essaient de faire lumière sur la situation, mais ils ne trouvent pas non plus de réponse claire à la question de ce que Kyiv veut vraiment réaliser avec l'offensive.

Une avancée sur le territoire russe est inhabituelle et vient avec de hauts risques. La plupart des observateurs s'accordent à dire que l'Ukraine a réussi une surprise, et pas pour la première fois.

L'ancien général australien Mick Ryan écrit sur X que la surprise est une continuité importante dans la guerre. "Le but est de choquer et de submerger l'ennemi lorsqu'il est le plus faible ou le moins préparé. Ce choc et la rupture qui en résulte de la cohésion et de la capacité de l'ennemi à réagir efficacement peuvent ensuite être exploités pour gagner du terrain et détruire les forces ennemis." Selon Ryan, l'opération récente de l'Ukraine n'a pas seulement surpris la Russie, mais aussi les observateurs de l'Ouest.

L'ancien militaire Nico Lange du Conseil de sécurité de Munich partage sur X que grâce à l'élément de surprise et aux forces russes faibles sur le terrain, l'Ukraine a fait de rapides progrès. "Cependant, il reste à voir si l'Ukraine peut maintenir les villes et les territoires lorsque l'aviation russe sera déployée là-bas prochainement."

La Russie va-t-elle riposter ?

Un scénario qui aurait peut-être été préparé. Les Ukrainiens ont "apparemment déployé des systèmes de défense aérienne à grande échelle", écrit Ryan. Au moins un avion de combat russe et deux hélicoptères ont été abattus. "Jusqu'à présent, il y a peu de rapports selon lesquels la Russie a été en mesure de déployer des bombes guidées ou même un grand nombre de drones pour contrer l'attaque ukrainienne." Sur le canal du blogueur militaire pro-russe "Zergulio", il est dit que les troupes de Kyiv ont réussi à utiliser des mesures de guerre électronique pour perturber les communications russes.

Selon Lange, l'action de l'Ukraine peut potentiellement construire une position de négociation et soulager d'autres sections du front si les forces russes doivent être redéployées. De nombreux autres observateurs font également référence à ce calcul. "Probablement juste un mouvement pour rediriger les ressources russes", écrit l'économiste militaire Marcus Keupp en référence à l'opération.

Les troupes de Kyiv pourraient également avoir devancé une attaque russe sur la région ukrainienne de Sumy, qui a été spéculée depuis longtemps. "Cependant, l'Ukraine déploie actuellement trop peu de forces dans la région de Kursk pour cela", dit Nico Lange. L'expert en sécurité voit "des risques politiques internes et externes significatifs de l'offensive ukrainienne" en plus d'une situation difficile dans le Donbass en raison de l'avancée plus rapide de la Russie et des unités faiblement équipées là-bas.

Combien de temps l'offensive va-t-elle durer ?

L'une des questions qui restent en suspens est de savoir si les troupes ukrainiennes peuvent et veulent s'établir dans la région de Kursk, ou si elles se retireront bientôt. Michael Kofman du think tank américain CNA écrit sur X : "Beaucoup dépend de ce que l'Ukraine a de réserves pour l'opération et de la rapidité avec laquelle la Russie organise une contre-offensive." Les premiers jours d'une offensive sont généralement les plus dynamiques, selon Kofman.

Les analystes ukrainiens de Frontline Intelligence ont durement remis en question l'état mental de ceux qui sont aux commandes de Kursk, en déclarant que la situation en Ukraine est critique car elle se dirige vers Pokrovsk en raison de la forte pression russe. Pokrovsk a récemment été identifié par Zelensky comme le point de concentration des efforts offensifs russes.

Certaines spéculations sur les réseaux sociaux suggèrent que les troupes de Kyiv cherchent à affaiblir les troupes frontalières russes et à perturber les approvisionnements en gaz dans la région de Kursk. D'autres suggèrent même que la centrale nucléaire locale est la cible, pour l'échanger plus tard contre celle occupée par les Russes à Saporizhzhia. Il n'y a aucune preuve pour étayer l'une ou l'autre de ces allégations.

Alors que de nombreux experts et observateurs restent sceptiques quant au succès à long terme de l'offensive dans la région de Kursk, il est important de noter que l'Ukraine a rarement agi impulsivement dans sa lutte défensive contre l'agression russe. À Kyiv, ils sont conscients de leurs capacités limitées et de la manière de les utiliser.

Un échec cuisant avec de lourdes pertes n'est pas une option pour l'armée, compte tenu de la situation tendue en matière de personnel. Cela pourrait également se retourner contre ceux qui sont responsables à Kyiv. L'impact de l'offensive de Kursk sur la guerre deviendra plus clair dans les jours à venir.

Après avoir exprimé des préoccupations concernant l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk, certains experts ont noté les avantages potentiels du coup de surprise de Kyiv. Par exemple, l'ancien général australien Mick Ryan met en évidence le fait que l'opération de l'Ukraine a non seulement surpris la Russie, mais aussi les observateurs de l'Ouest.

Cependant, l'Union européenne est restée silencieuse sur la question. Malgré le nombre d'experts analysant la situation, il n'y a pas de déclaration officielle de l'UE sur l'offensive ukrainienne sur le territoire russe dans la région de Kursk.

