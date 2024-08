L'offensive de Koursk renforce la réputation de Syrsky, lui donnant le surnom de " Boucher "

Au cours du conflit Ukraine-Russie en cours, Oleksandr Syrskyj joue un rôle significatif dans deux des revers les plus cuisants de la Russie. Malgré de lourdes pertes, ses succès militaires lui ont valu une réputation négative. Des murmures ont même circulé concernant son limogeage. Cependant, tout a changé de manière spectaculaire le 6 août.

Originaire de Russie, avec sa famille toujours y résidant, Syrskyj dirige désormais l'avancée de l'armée ukrainienne dans la région frontalière de Kursk, une région russe. Il s'agit de la plus grande offensive étrangère sur le sol russe depuis la Seconde Guerre mondiale, apportant un nouvel espoir aux Ukrainiens et faisant soudainement du quinquagénaire Syrskyj une figure populaire. Des rumeurs de son removal ont circulé il n'y a pas si longtemps. Nommé chef de l'armée en février, il n'avait pas exactement une bonne réputation.

Mais tout a changé de manière spectaculaire le 6 août lorsque les troupes de Syrskyj ont surpris en franchissant la frontière russe, capturant plus de 1 250 kilomètres carrés de territoire ennemi et plusieurs villes russes. Après plusieurs mois de revers militaires, cette attaque réussie a suscité des réactions quasi euphoriques parmi les Ukrainiens et a mis Syrskyj sous les projecteurs. Un haut responsable de la sécurité ukrainienne l'a félicité, déclarant : "Sa capacité à planifier et à exécuter cette opération dans des circonstances difficiles démontre qu'il est une figure militaire importante."

Les proches de Syrskyj sont en Russie

Comme de nombreux responsables militaires ukrainiens de sa génération, Syrskyj a été formé dans l'Union soviétique. Né en 1965 dans la région de Vladimir, au nord-est de Moscou, il a étudié à l'Académie militaire Frunze de Moscou. Après avoir été déployé en Ukraine dans les années 1980, qui faisait alors partie de l'Union soviétique, Syrskyj a choisi de rester en Ukraine après la dissolution de l'URSS. Il a servi dans l'armée ukrainienne, a poursuivi ses études à l'Université de défense nationale de Kyiv et a occupé des postes militaires prestigieux. Trente ans plus tard, les compétences linguistiques de Syrskyj ne sont pas parfaites et ses parents et son frère résident toujours en Russie.

Lorsqu'il a pris le commandement de l'armée en février, l'agence de presse russe TASS a approché son frère Oleg pour obtenir des commentaires. Oleg a déclaré qu'il n'avait aucun contact avec Syrskyj et ne savait rien de lui. La mère de Syrskyj, Ljudmila, est rapportée avoir soutenu des publications pro-russes sur les réseaux sociaux. Une blague populaire a suggéré que le motif de l'attaque de Syrskyj contre la Russie était de retourner chez lui. Cette dernière offensive n'est pas la première fois que Syrskyj joue un rôle déterminant dans le conflit contre les agresseurs russes : il a joué un rôle important dans la défense de Kyiv au début de l'invasion russe en février 2022, contrecarrant ainsi les plans de la Russie pour soumettre l'Ukraine en quelques jours.

"Il déteste profondément ce surnom"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a honoré Syrskyj du titre de "Héros d'Ukraine", la plus haute distinction militaire du pays, pour son "courage personnel" et sa "contribution significative à la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine". À l'automne 2022, Syrskyj a infligé une autre humiliation à la Russie en la chassant de la région de Kharkiv, dans le nord-est. L'analyste politique ukrainien Volodymyr Fesenko voit des similarités entre cette offensive et celle actuelle dans la région de Kursk : toutes deux étaient des "opérations militaires rapides, inattendues et inhabituelles". Syrskyj

