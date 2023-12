L'œuvre de Banksy "Devolved Parliament" vendue aux enchères pour 12,2 millions de dollars

Auparavant, le prix le plus élevé obtenu par l'artiste lors d'une vente aux enchères était de 1 870 000 dollars pour "Keep it Spotless", une peinture de Damien Hirst que Banksy a modifiée en y ajoutant une femme de chambre peinte à la bombe. L'œuvre a été vendue chez Sotheby's New York en 2008.

"Devolved Parliament", la plus grande toile de Banksy avec ses 3 mètres, a été créée en 2009 pour l'exposition Banksy vs. Bristol Museum, et s'intitulait à l'origine "Question Time". Avant sa réapparition au musée de Bristol la veille du 29 mars - le "Brexit Day" original - l'artiste anonyme l'a rebaptisée et a retravaillé quelques détails de la peinture, en éteignant les lampes de la Chambre des communes et en retournant une banane tenue par un chimpanzé.

"J'ai fait ce tableau il y a dix ans. Le musée de Bristol vient de la remettre en exposition pour marquer le jour du Brexit", a posté Banksy sur Instagram en mars. "'Riez maintenant, mais un jour personne ne sera aux commandes'", a ajouté l'artiste, une référence à la fois à la tourmente actuelle du Brexit et à sa peinture de 2002 représentant une rangée de chimpanzés, qui portent des tabliers sur lesquels on peut lire "Riez maintenant, mais un jour nous serons aux commandes."

Steve Lazarides, l'ancien agent de Banksy, a déclaré lors d'un entretien téléphonique que l'acheteur de "Devolved Parliament" devait voir dans la peinture plus qu'une simple valeur monétaire. "Il faut que ce soit plus que de l'argent, sinon pourquoi ne pas investir dans l'or ? a déclaré M. Lazarides.

Lors d'une précédente vente aux enchères de Banksy chez Sotheby's, en octobre 2018, le célèbre artiste perturbateur avait réalisé un coup d'éclat : après que "Girl with Red Balloon" ait été vendue 1,4 million de dollars, la peinture avait été partiellement réduite en rubans par une déchiqueteuse dissimulée dans le cadre.

L'œuvre déchiquetée a été rebaptisée "Love is in the Bin" (l'amour est dans la poubelle), et la maison de vente aux enchères parle désormais de l'incident comme de "la première fois qu'une œuvre d'art a été créée au cours d'une vente en direct".

En début de semaine, une installation de Banksy, aménagée comme une salle d'exposition, est apparue à Croydon, dans le sud de Londres, avec le gilet pare-balles porté par la superstar du grime Stormzy lors de son concert en tête d'affiche du festival de Glastonbury, en juillet.

Un flyer posté sur l'Instagram de Banksy, intitulé "Gross Domestic Product", suggère qu'une vente en ligne sera bientôt ouverte. On peut y lire : "Cette boutique a été créée à la suite d'une action en justice. Une société de cartes de vœux tente de saisir la garde légale du nom Banksy à l'artiste, qui a été informé que la meilleure façon d'empêcher cela est de vendre sa propre gamme de marchandises de marque."

Source: edition.cnn.com