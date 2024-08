- L'Odyssée de Cologne pourrait se transformer en un établissement d'enseignement.

Le Conseil municipal de Cologne pourrait convertir le musée de la Science et de l'Aventure Odysseum en école. Le conseil prendra une décision à ce sujet le 1er octobre, comme annoncé par la ville. Si le vote est positif, Odysseum mettra fin à ses activités à l'emplacement actuel, permettant à la ville de louer et de rénover le bâtiment situé sur la rive droite du district de Kalk. L'école tous-en-un est prévue pour commencer à un autre emplacement dans le district de Deutz pour l'année scolaire 2025/26, avec pour objectif de la transférer dans l'ancien Odysseum plus tard. L'objectif est de terminer la rénovation de l'Odysseum pour l'année scolaire 2028/29.

L'Odysseum a été lancé en 2009 en tant que "premier parc interactif de connaissances et d'aventures d'Allemagne". Au fil des ans, son orientation s'est déplacée vers des expositions spéciales basées sur des thèmes de films tels que Star Wars, Harry Potter et Jurassic Park. Actuellement, une exposition sur le pharaon Ramsès II est en cours. Andreas Waschk, directeur général d'Odysseum GBR, a déclaré à l'agence de presse dpa qu'ils attendent d'abord la décision du conseil municipal. Un contrat de location à long terme avec la ville de Cologne semble attrayant pour l'entreprise. Si l'accord est conclu, les expositions pourraient continuer à un autre emplacement tandis que plusieurs alternatives sont actuellement à l'étude. "Nous sommes definitely intéressés à continuer avec des expositions à Cologne", a assuré Waschk. Les dernières expositions spéciales ont été un immense succès auprès du public.

La proposition du Conseil municipal de convertir l'Odysseum en école pourrait affecter son emplacement dans le district de Kalk de Cologne. Quelles que soient la décision du conseil, Odysseum GBR, la société gestionnaire, souhaite continuer ses expositions à Cologne.

