L'octroi d'un revenu de base inconditionnel entraînerait des niveaux d'imposition élevés et une épuisement de la richesse

Selon une recherche menée par des spécialistes de l'Institut RWI – Leibniz pour la recherche économique et de l'Institut pour la politique économique et le droit (IVR) de l'Université de Stuttgart, la mise en œuvre d'un revenu de base universel (RBU) pourrait entraîner des hausses significatives d'impôts et une baisse notable de la richesse en Allemagne. Bien que le RBU simplifie le système social en offrant à tous les citoyens un revenu de base financé par l'État, indépendamment de la nécessité, le rapport publié mercredi met en évidence que les revenus de l'État diminueraient en raison d'une baisse de la motivation au travail et d'heures de travail plus courtes.

Les chercheurs ont analysé différents scénarios de RBU.

Les partisans du RBU estiment que l'État devrait garantir à chaque citoyen un revenu suffisant pour survivre, sans avoir besoin de tests de moyens ou d'exigences d'emploi. Cette conviction est ancrée dans les programmes des partis de gauche et des Verts au Bundestag.

Les calculs de l'étude suggèrent que la mise en œuvre d'un tel RBU pourrait réduire le nombre d'heures de travail de 20 à 30 pour cent, en fonction de la conception, entraînant une perte substantielle de revenus de l'État.

"L'introduction du RBU à un salaire de subsistance réduirait considérablement l'incitation à travailler", a expliqué l'auteur de l'étude Robin Jessen de l'Institut RWI. "En raison de la réduction des heures de travail, cela n'est pas économiquement viable, même avec des augmentations d'impôts significatives."

Malgré le fait que le revenu de base universel proposé simplifie le système socio-économique, les chercheurs mettent en garde contre le fait que des augmentations d'impôts substantielles seraient nécessaires pour combler le déficit financier. La mise en œuvre du RBU à un salaire de subsistance, comme le suggèrent ses partisans, pourrait entraîner des augmentations d'impôts si importantes qu'elle deviendrait économiquement non viable en raison de la réduction des heures de travail.

