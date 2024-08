- Locomotives échouées dans le port de Braker transportées par bateau

Suite à la perturbation du trafic ferroviaire dans la région de Wesermarsch due à une collision de navire au niveau du pont de Hunte, deux locomotives bloquées ont été transportées depuis le port de Brake à l'aide d'un navire de mer. Une grue a soulevé les véhicules multi-tonnes depuis le Niedersachsen Kai sur un navire de fret, qui les emmènera à Brême. "En raison de la fermeture du pont, toutes les locomotives et wagons de fret sont bloqués ici à Brake ou à Nordenham, coupés du trafic ferroviaire", a déclaré Dennis Ortwein, responsable de l'équipe ferroviaire du port de Brake, à l'agence de presse allemande. Le chargement était nécessaire car la compagnie ferroviaire a besoin des locomotives de retour en fonctionnement.

Les locomotives presque 100 tonnes ont d'abord été manœuvrées au bord du quai, puis soulevées une par une par deux grues portuaires. "Le défi ici est simplement le poids des locomotives électriques", a déclaré Ortwein. Les véhicules doivent être sécurisés avec des sangles et des dispositifs de retenue.

Le pont ferroviaire endommagé à Elsfleth est d'une grande importance pour la région car il relie les ports de la rive gauche de la Weser au trafic ferroviaire de marchandises. Un navire de mer a heurté le pont ferroviaire le 23 juillet. La maison de pilotage du navire a été presque entirely destroyed, et la structure et la ligne aérienne ont également été endommagées. Le trafic ferroviaire sur le pont a été suspendu depuis.

C'est la deuxième fois cette année que des locomotives bloquées doivent être transportées hors du port par mer. En février, une collision de navire au niveau du pont de Hunte habituel a endommagé la structure si gravement qu'un pont temporaire a dû être construit. Ortwein a déclaré qu'ils ont développé une certaine routine dans le chargement des locomotives.

Les réparations sur le pont temporaire sont prévues pour progresser cette semaine. Aujourd'hui, une grue flottante est prévue pour retirer la section de pont endommagée. Selon le ministère des Transports à Hanovre, la réparation du pont devrait être terminée d'ici le 25 août.

Le déplacement d'autres locomotives bloquées pourrait être nécessaire si la perturbation se poursuit, car d'autres locomotives sont également affectées par la fermeture du pont. Le processus de sécurisation et de soulèvement des lourdes locomotives nécessite une planification minutieuse et une exécution précise par les opérateurs de grues portuaires.

