L'OCDE souligne l'augmentation du nombre de jeunes sans diplôme universitaire ou professionnel

Selon des études récentes, environ un jeune adulte sur six en Allemagne n'a pas obtenu un Abitur ou suivi une formation professionnelle. Cette statistique est en augmentation, ce qui suscite des inquiétudes chez des organisations comme la Confédération allemande des métiers. Selon le rapport de l'OCDE "Éducation à la loupe", cette proportion est passée de 13 à 16 % chez les individus âgés de 25 à 34 ans entre 2016 et 2023. L'Allemagne est l'un des rares pays industrialisés où ce chiffre a augmenté, dépassant la moyenne de l'OCDE de 14 %.

Malgré des investissements significatifs dans l'éducation, le nombre de jeunes adultes sans diplôme de l'enseignement secondaire reste élevé, selon l'OCDE. Entre 2015 et 2021, les dépenses d'éducation primaire et secondaire ont augmenté de 8 % en pourcentage du PIB en Allemagne, comparativement à une croissance moyenne de 1 % dans l'OCDE.

Le secteur économique s'inquiète, l'Association centrale des métiers d'Allemagne (ZDH) appelant à une transformation de l'éducation. Selon le président de la ZDH, Jörg Dittrich, un sondage de la ZDH révèle que près de 75 % des entreprises ont constaté une augmentation des écarts d'apprentissage chez leurs apprentis, une situation de plus en plus préoccupante pour ces entreprises.

L'éducation de la petite enfance est la clé du succès

Bien que les femmes obtiennent généralement de meilleurs résultats scolaires que les hommes, la situation change sur le marché du travail. Parmi les individus âgés de 25 à 34 ans, le taux d'emploi des femmes est inférieur à celui des hommes. Plus précisément, seulement 49 % des jeunes femmes sans diplôme de l'enseignement secondaire sont employées en Allemagne, tandis que 74 % des jeunes hommes le sont.

Les recherches suggèrent que l'éducation de la petite enfance peut aider à réduire les écarts de développement qui affectent certains enfants dès le début de l'école primaire. Dans la plupart des pays de l'OCDE, les enfants participent à l'éducation de la petite enfance lors de leur dernière année avant d'entrer à l'école primaire. En Allemagne, cela s'applique à 96 % des enfants de cet âge, ce qui est en ligne avec la moyenne de l'OCDE.

Malgré le taux de participation élevé à l'éducation de la petite enfance en Allemagne, la question des jeunes adultes sans diplôme de l'enseignement secondaire reste un sujet d'inquiétude. Ce groupe, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, rencontre des difficultés pour trouver un emploi, avec seulement 49 % des jeunes femmes et 74 % des jeunes hommes sans ce diplôme qui sont employés. Cette situation nécessite une attention particulière pour améliorer l'enseignement et combler les écarts d'apprentissage afin d'assurer un marché du travail plus équitable.

