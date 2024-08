L'Occident a besoin de la Chine pour l'énergie propre.

La domination de la Chine dans les chaînes d'approvisionnement d'énergies propres pose un dilemme pour les gouvernements qui cherchent à verdir leurs économies et à respecter les objectifs climatiques à court terme tout en protégeant des industries entières et des milliers d'emplois d'une inondation d'importations bon marché.

Sans les véhicules électriques (VE), panneaux solaires, éoliennes et batteries de la Chine, réduire les émissions de gaz à effet de serre pourrait prendre plus de temps et augmenter finalement les coûts pour les entreprises et les consommateurs.

Mais l'Occident doit éviter de répéter l'erreur de l'Europe qui est devenue trop dépendante d'un seul fournisseur — la Russie — pour le gaz bon marché et veut les retombées économiques qui découlent du développement de ses propres technologies de l'avenir.

"Nous avons vu la méthode utilisée par la Chine pour dominer l'industrie des panneaux solaires... en accordant de massives subventions aux fournisseurs domestiques, tout en fermant le marché domestique aux entreprises étrangères", a déclaré Margrethe Vestager, la commissaire à la concurrence de l'Union européenne, en avril, alors qu'elle annonçait une enquête sur les fabricants chinois d'éoliennes. "Le résultat est que moins de 3% des panneaux solaires installés dans l'UE sont produits en Europe."

"We can’t afford to see what happened on solar panels happening again on electric vehicles, wind, or essential chips," she added.

La concurrence mondiale croissante dans les technologies vertes augmente les tensions entre la Chine — le plus grand fabricant du monde — et ses principaux partenaires commerciaux. Les États-Unis et l'UE ont adopté une position ferme sur les importations de Chine, Washington ayant augmenté les droits de douane non seulement sur les VE chinois, mais aussi sur les batteries, les panneaux solaires et les minéraux critiques.

"The competition for position in the clean energy economy is fierce, because it is not necessarily only about climate change concerns," Fatih Birol, the CEO of the International Energy Agency (IEA), told reporters on a recent call.

"It is driven by industrial policy concerns: who will get what kind of position in the next chapter of industrial technology."

Puissance mondiale de l'énergie propre

Pour l'instant, la Chine est en tête de la course. L'an dernier, le pays a représenté trois quarts de l'investissement mondial dans la fabrication de technologies propres, bien que cela soit en baisse par rapport à 85% en 2022, selon l'AIE.

Cette année, elle est sur la bonne voie pour investir 676 milliards de dollars dans l'énergie propre, en raison d'une forte demande de panneaux solaires, de batteries au lithium et de VE. C'est plus du double de l'investissement projeté aux États-Unis de 315 milliards de dollars et bien supérieur à celui de l'UE de 370 milliards de dollars.

Ces importants investissements ont transformé la Chine en principal fournisseur à bas coût de nombreuses technologies et minéraux critiques nécessaires à la transition énergétique propre.

Selon l'AIE, les constructeurs automobiles chinois ont produit plus de la moitié de tous les VE vendus dans le monde l'an dernier. La capacité de fabrication mondiale de batteries pour VE et à usage industriel, d'éoliennes et de panneaux solaires est également concentrée en Chine.

Un tableau similaire apparaît lorsqu'il s'agit des minéraux critiques essentiels pour les VE et autres technologies vertes. Plus de la moitié du traitement mondial de lithium et de cobalt a lieu en Chine, ainsi que presque tout le raffinage de graphite, utilisé dans les VE, et de terres rares, cruciales pour les générateurs d'éoliennes.

Le quasi-monopole de Beijing sur le traitement de certains minéraux critiques présente des risques particuliers pour la transition verte mondiale. L'an dernier, la Chine a imposé des contrôles à l'exportation de gallium et de germanium — des terres rares essentielles pour la fabrication de semi-conducteurs — en réponse aux restrictions des États-Unis, des Pays-Bas et du Japon sur l'exportation de certains équipements de semi-conducteurs vers la Chine.

Pékin a également renforcé sa mainmise sur l'approvisionnement en graphite utilisé dans les VE.

Ralentir la transition

La deuxième plus grande économie mondiale n'a pas caché son intention d'exporter davantage de ses "trois produits nouveaux" — à savoir, les VE, les batteries au lithium et les panneaux solaires.

Mais en annonçant une augmentation substantielle des droits de douane sur les VE de Chine en juin, le corps exécutif de l'UE a déclaré : "La transition verte de l'UE ne peut pas reposer sur des importations (subventionnées) injustes aux dépens de l'industrie de l'UE."

Alors que les droits de douane peuvent protéger les fabricants locaux, les experts estiment qu'ils pourraient nuire à la transition vers les énergies propres, ainsi qu'augmenter les coûts pour les entreprises.

"Il n'y a aucun doute que le monde est devenu trop dépendant de la Chine, surtout dans les ingrédients bruts de l'économie propre", écrivent les universitaires David G. Victor et Michael R. Davidson dans un récent papier de Brookings. "Mais la bonne façon de répondre à la domination chinoise, ce n'est pas avec des droits de douane étendus."

Ils estiment que les droits de douane "sur toute une industrie", tels que ceux adoptés par Washington, rendent plus difficile pour quiconque souhaite utiliser des panneaux solaires ou des batteries pour réduire les émissions.

Essayer de devenir propre sans la Chine "ralenti la transition (énergétique)", a déclaré Victor, professeur d'innovation et de politique publique à l'Université de Californie à San Diego, à CNN. "C'est mauvais pour l'environnement."

De manière similaire, le mois dernier, le chef économiste du Fonds monétaire international, Pierre-Olivier Gourinchas, a mis en garde contre la récente "hausse" des droits de douane et d'autres mesures protectionnistes qui pourraient "rendre plus difficile la coordination des politiques qui abordent les défis mondiaux, tels que la transition climatique".

Tout retard dans la transition vers les énergies propres aura un coût élevé pour la planète. Selon un rapport publié mercredi par le McKinsey Global Institute, le déploiement des technologies à faible émission de carbone dans le monde est seulement à environ 10% du niveau nécessaire pour atteindre les émissions nettes de carbone zéro d'ici 2050 — un objectif que les scientifiques estiment nécessaire pour éviter les changements climatiques catastrophiques.

Entre-temps, les coûts du changement climatique continuent de s'accumuler — le plus visiblement à travers des catastrophes naturelles plus fréquentes et intenses — et les pays les plus pauvres sont les plus touchés.

Au-delà des droits de douane

Pour protéger à la fois l'environnement et les emplois locaux, les responsables politiques occidentaux devraient se concentrer sur les domaines où il y a de véritables préoccupations en matière de sécurité nationale, selon Victor de l'Université de Californie à San Diego.

"C'est une liste plutôt étroite," dit-il en citant la production de semi-conducteurs avancés et certaines technologies d'intelligence artificielle.

"Elle ne comprend pas la fabrication de l'aluminium, le raffinage du cuivre, (ni) la chaîne d'approvisionnement du lithium... Nous devons radicalement réduire les exigences de délocalisation (et d'amicalisation) pour les minéraux critiques," a-t-il ajouté en faisant référence aux règles qui exigent que les biens soient achetés localement ou auprès des alliés.

Les gouvernements devraient également orienter les investissements vers l'innovation et les technologies émergentes, plutôt que de subventionner les industries établies, notamment solaire et éolien, comme l'a fait la loi de réduction de l'inflation aux États-Unis, a ajouté Victor.

En ce qui concerne les minéraux nécessaires pour les technologies vertes, "nous devons faire ce que nous faisons dans tous les marchés de matières premières, à savoir avoir une diversité (d'approvisionnement)", a-t-il déclaré.

Birol de l'AIE plaide également en faveur de politiques commerciales qui diversifient les chaînes d'approvisionnement tout en réduisant le risque de retards dans la transition vers les énergies propres.

"Actuellement, il y a une forte concentration de la fabrication de batteries, et c'est un défi important pour les pays en matière de sécurité énergétique (et) de compétitivité (et d'autres raisons)", a-t-il déclaré.

L'AIE soutient fermement la diversification lorsqu'il s'agit de sources d'énergie et de partenaires commerciaux, a également déclaré Birol. "On ne met pas tous ses œufs dans le même panier en matière d'énergie."

Sans les véhicules électriques, panneaux solaires, éoliennes et batteries de la Chine, la réduction de la pollution qui réchauffe la planète pourrait prendre plus de temps et augmenter finalement les coûts pour les entreprises et les consommateurs. Cependant, la sur-dépendance à un seul fournisseur comme la Chine pourrait conduire à des vulnérabilités économiques et à des perturbations potentielles des chaînes d'approvisionnement.

Pour équilibrer ces préoccupations, les gouvernements doivent envisager des politiques qui promeuvent l'innovation, diversifient les chaînes d'approvisionnement pour les minéraux critiques et investissent dans les technologies émergentes. Comme Victor de l'Université de Californie à San Diego le suggère, cela devrait se concentrer sur les domaines de préoccupation gen

