- L'occasion de remporter l'Oscar étudiant pour un court métrage sur la plateforme de l'Université Babelsberg

Un étudiant en cinéma de l'Université du Film Babelsberg est en lice pour un Emmy étudiant cette année. Avec le court métrage "Shell", le cinéaste Jens Kevin Georg, né en 1994, s'est qualifié pour les finalistes des Student Academy Awards. Parmi les 28 productions issues de 2683 soumissions de écoles de cinéma du monde entier, le film de Georg est maintenant en lice. Selon l'Académie des Arts et des Sciences du Cinéma de Los Angeles, les prix pour les courts métrages seront décernés dans quatre catégories le 29 octobre en Californie.

"Shell" figure parmi les sept finalistes dans la catégorie "Narratif" (action en direct) aux côtés de contributions d'Italie, de Pologne, du Royaume-Uni, de République tchèque et des États-Unis. À la fin, trois films de cette catégorie recevront l'Emmy étudiant en or, argent et bronze. Les autres catégories incluent documentaire, animation et film expérimental.

Le cinéaste et scénariste Georg raconte une histoire de croissance et de découverte de soi dans son court métrage d'environ 30 minutes. Un garçon de 12 ans nommé Fabi doit faire ses preuves pour être accepté en tant que membre à part entière de sa famille. Pour ce faire, il doit présenter une première blessure majeure qui a guéri en cicatrice. Le court métrage, créé à l'Université du Film Konrad Wolf de Potsdam-Babelsberg, a déjà été présenté dans plusieurs festivals.

L'an dernier, la réalisatrice allemande Tamara Denić a remporté l'Emmy étudiant en bronze dans la catégorie "Narratif" avec son film de fin d'études "Istina" (Vérité) à l'École des Médias de Hambourg (HMS).

Depuis 1972, l'Académie honore les réalisateurs internationaux et les jeunes talents des écoles de cinéma des États-Unis avec ces prix. L'Emmy étudiant s'est révélé être un tremplin pour une carrière à Hollywood. Des cinéastes tels que John Lasseter ("Toy Story"), Spike Lee ("Malcolm X"), Robert Zemeckis ("Retour vers le futur") et Cary Fukunaga ("Mourir peut attendre") font partie des anciens lauréats.

