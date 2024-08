- Locations supérieures à la moyenne sur les îles frisonnes orientales

Dans les îles de la Frise orientale, le coût de la location est significativement plus élevé qu'ailleurs en Basse-Saxe. Les loyers nets moyens au mètre carré étaient non seulement bien supérieurs à la moyenne de l'État de 6,56 euros, comme l'a rapporté l'Office statistique de l'État à Hanovre, mais aussi supérieure à la moyenne nationale de 7,28 euros par mètre carré.

Les loyers nets moyens les plus élevés ont été payés sur Langeoog, avec 10,75 euros par mètre carré. Selon les statistiques, c'était suivi par les îles de Spiekeroog (10,55 euros), Norderney (10,53 euros), Juist (10,19 euros), Wangerooge (9,59 euros), Borkum (8,74 euros) et Baltrum (8,37 euros).

Dans la capitale de l'État, Hanovre, le loyer net moyen était de 7,61 euros par mètre carré. Les comtés de Harburg (8,17 euros par mètre carré), Lüneburg (7,80 euros), et la ville indépendante d'Oldenbourg (7,79 euros) avaient également des loyers nets moyens supérieurs à la moyenne nationale. À Göttingen, un montant moyen de 8,38 euros par mètre carré a dû être payé.

À la fin de l'échelle des prix moyens de loyer net se trouvaient les comtés de Holzminden (4,56 euros par mètre carré) et Lüchow-Dannenberg (4,75 euros).

Le recensement a créé une nouvelle base de données sur la population, les bâtiments et les situations de vie, la démographie, l'éducation et l'emploi. En Basse-Saxe, environ 800 000 personnes ont participé à une enquête ménages, et environ 2,5 millions de propriétaires et environ 650 sociétés immobilières ont participé à un recensement des bâtiments et de l'habitation.

Malgré les coûts de location plus élevés dans les îles de la Frise orientale, il y a une forte demande de biens immobiliers en raison du charme unique et des attractions que ces îles offrent. Acheter une propriété en Basse-Saxe pourrait être une option plus rentable en termes de coûts lorsqu'on considère les prix de location élevés, ce qui rend l'investissement immobilier dans cette région attrayant.

