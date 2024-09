"L'obsession fébrile du FC Bayern prend racine avec 'Wusiala'"

Bayern Munich a clos sa fenêtre des transferts estivale, mais ils regardent déjà vers l'avenir, avec l'avenir de Jamal Musiala en point de mire. Florian Wirtz et un joueur de Leipzig sont également considérés.

Musiala et Wirtz pourraient bientôt briller ensemble à Bayern Munich. Ce n'est pas qu'un rêve ou une fantaisie, mais une possibilité qui pourrait devenir réalité bientôt. "Je peux déjà me l'imaginer", a déclaré l'entraîneur de l'équipe nationale allemande, Julian Nagelsmann, avec un sourire, "mais ça coûtera cher". Il y a déjà des murmures d'un avenir glorieux pour "Wusiala" à Munich.

La priorité absolue de Bayern est de sécuriser une prolongation de contrat précoce pour Jamal Musiala. Après son retour de l'équipe nationale, d'autres négociations sont prévues. "Nous sommes toujours en contact. Il est censé devenir une figure de FC Bayern à l'avenir", a déclaré le directeur sportif, Max Eberl, à "Sport Bild", ajoutant : "Son parcours à FC Bayern est loin d'être terminé. Il veut gagner des trophées, et c'est ce que nous voulons aussi."

Un contrat à vie pour Musiala en cours de négociation ?

Le président du club, Herbert Hainer, a également souligné l'importance du joueur de 21 ans pour le club. Hainer imagine même un type de "contrat à vie" pour la jeune prodige. "Nous voulons faire tout notre possible pour le lier à long terme. À mon avis, il pourrait être le deuxième Thomas Müller à Bayern et jouer ici pendant les 20 prochaines années."

Le contrat de Musiala expire en 2026. Le Real Madrid et Manchester City ont depuis longtemps le joueur offensif, dont la valeur marchande est de 130 millions d'euros, sur leur liste de surveillance. Ce n'est pas étonnant, selon Eberl, "Jamal est un joueur comme il n'y en a pas beaucoup. Après presque chaque match, ses coéquipiers le louent - c'est un plaisir de jouer à ses côtés, et c'est un plaisir de le regarder."

L'Angleterre pourrait être une proposition tentante pour le magicien mince. Il a passé la plupart de sa jeunesse en tant que footballeur dans les académies de la Premier League anglaise, d'abord brièvement à FC Southampton et plus tard pendant plus de huit ans à l'actuellement chaotique FC Chelsea. Il a également représenté les équipes de jeunes de l'Angleterre.

Matthäus encourage Bayern à garder Musiala

Le joueur allemand record, Lothar Matthäus, voit Musiala comme l'un des visages du football allemand. "Je prends presque autant de plaisir à le regarder que Messi à son apogée." Il a donc encouragé Bayern à "absolument" tout faire pour garder Musiala. Matthäus a également ramené Wirtz dans la conversation. Bayern pourrait potentiellement utiliser Wirtz comme une carte à jouer dans les discussions avec Musiala, a-t-il suggéré.

L'idée n'est pas si farfelue, car le président d'honneur, Uli Hoeneß, a exprimé à plusieurs reprises son désir d'amener le joueur convoité de Leverkusen à Munich. Le contrat de Wirtz expire en 2027, avec une valeur marchande de 130 millions d'euros, comme celui de Musiala. Selon "Sport Bild", Hoeneß est censé avoir déjà rencontré les parents de Wirtz, Karin et Hans, à Tegernsee.

Leroy Sané un facteur clé pour les titres

Mais Musiala et Wirtz ne sont pas les seuls grands problèmes de personnel que Munich considère actuellement avec un regard vers un avenir plus lumineux. Xavi Simons de Leipzig est censé être de retour sur le radar de Bayern pour l'été prochain. De plus, des discussions sont prévues prochainement avec Leroy Sané et le capitaine de la DFB, Joshua Kimmich, dont les contrats expirent en 2025.

"Nous savons tous : il est un facteur dans la victoire des titres", a déclaré Eberl à propos de Sané. D'un autre côté, Hainer a soutenu Kimmich, "Je serais ravi que Jo termine sa carrière à FC Bayern, mais pas l'année prochaine, mais dans de nombreuses années à venir." Tout comme Jamal Musiala.

