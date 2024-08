- L'objectif principal de la lutte contre l'extrémisme de droite, selon Woidke, est mis en évidence.

Focus sur l'Unité Contre l'Extremisme

Le chef du SPD de Brandebourg, Dietmar Woidke, met en avant la lutte contre l'extrémisme comme point central pour les élections régionales à venir, à peine trois semaines avant le jour du vote. "Nous nous engageons à ne jamais laisser le fascisme, l'extrémisme de droite ou la haine devenir à nouveau la ligne directrice de notre région", a déclaré Woidke lors d'une réunion du SPD à laquelle ont assisté plus d'un millier d'invités. "Mon objectif principal est de m'assurer que notre chère bannière de Brandebourg reste indemne de toute tache disgracieuse."

Confiance Face aux Difficultés des Sondages

Woidke reste optimiste, malgré le fait que le SPD est en retard sur l'AfD avec 24 % et devance à peine la CDU avec 19 % et le BSW avec 17 % dans le dernier sondage Insa. "Nous sommes forts, nous sommes persévérants et nous remporterons ces élections régionales le 22 septembre - je vous en donne ma parole", a déclaré Woidke, liant son avenir politique au succès du SPD.

Woidke a maintenu le caractère de Brandebourg en tant que terre d'accueil de la migration, apportant une croissance économique significative grâce à l'ouverture, la tolérance, la liberté et la démocratie. "Il n'y a pas d'alternative pour cette région", a-t-il déclaré. Il a vivement critiqué l'AfD, les qualifiant de candidats divisifs qui perpétuent l'exclusion et représentent une menace pour la région.

Absence de Scholz et Soutien de Rehlinger

Le chancelier allemand Olaf Scholz était prévu pour s'adresser à la réunion mais est arrivé en retard en raison d'une visite en Saxe et n'a pas prononcé son discours prévu. Woidke avait précédemment déclaré préférer éviter les personnalités en vue de Berlin. À titre de soutien, la ministre-présidente de la Sarre, Anke Rehlinger, qui est une collègue de parti, a encouragé Woidke en lui souhaitant "Bonne chance". "Ce n'est pas le moment de se plaindre - c'est le moment d'agir", a déclaré Rehlinger. "Dietmar est un homme d'action. La question maintenant est de savoir quel type de société nous voulons construire - une qui offre de l'espoir ou une qui n'en offre pas ?"

Débat sur les Bandes des Jeunes de l'Union

La Jeune Union (JU) Brandebourg a été accusée d'avoir violé les directives légales en plaçant huit banderoles à Potsdam affichant une photo de Scholz et Woidke avec la phrase "Deux voix fortes pour le Brandebourg - Qui vote pour Woidke vote pour Scholz". Le SPD a argumenté que la CDU avait mal utilisé leur logo et n'avait pas correctement identifié les créateurs des banderoles.

Surprise du Soutien des Droites

La réunion a été surprise par la présence de la députée CDU et ancienne présidente du Bundestag Rita Süßmuth, qui a publiquement annoncé son soutien à la campagne de Woidke. "Il est essentiel que les partis démocratiques s'unissent", a déclaré la octogénaire Süßmuth. "Dietmar a apporté une contribution significative à cette région. Ce n'est pas un homme de paroles vides, mais un homme d'action."

