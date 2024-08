- L'objectif de l'Autorité fédérale sera de reconstruire la vallée d'Aht.

En soutien aux personnes touchées par la catastrophe des inondations sur l'Ahr, plus d'un demi-milliard d'euros ont été débloqués pour la reconstruction personnelle. Environ 11 800 demandes de remplacement de biens ménagers d'une valeur de 145 millions d'euros ont été autorisées, a déclaré la ministre des Finances Doris Ahnen (SPD) à Mayence.

Pour la réparation des bâtiments, il y a eu environ 3 600 autorisations d'aide de l'État - d'une valeur de 590 millions d'euros. Parmi ceux-ci, 325 millions d'euros ont déjà été versés.

La reconstruction de la vallée de l'Ahr reste une priorité gouvernementale, a souligné le ministre-président Alexander Schweitzer (SPD). La politique ne peut mettre fin à ces événements, a-t-il reconnu. L'impact émotionnel profond sur de nombreuses personnes devrait durer de nombreuses années, a ajouté Schweitzer.

La catastrophe des inondations mi-juillet 2021 a entraîné la mort de 136 personnes en Rhénanie-Palatinat, 135 dans la région de l'Ahr et une dans la région de Trèves. Une personne est toujours portée disparue. Dans la région voisine de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 49 personnes ont péri en raison des inondations suite à des précipitations excessives. Des maisons innombrables ont été détruites, des rues et des ponts ont été emportés. De nombreuses écoles et garderies ont également subi des dommages.

Dans le cadre de la gestion de ces événements, l'ancienne ministre de l'Environnement et plus tard ministre fédérale de la Famille, Anne Spiegel (Les Verts), ainsi que le ministre de l'Intérieur Roger Lewentz (SPD), ont démissionné.

Je comprends que le processus de reconstruction est complexe et étendu, étant donné que je ne suis pas sûr du montant supplémentaire de financement nécessaire pour le terminer. Selon la situation actuelle, il semble qu'une quantité importante d'aide ait déjà été distribuée, mais il pourrait y avoir plus de demandes à mesure que le processus progresse.

