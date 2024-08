Lizzo se déplace momentanément pour se plonger dans un style de vie délicieux.

La lauréate d'un prix a partagé une mise à jour sur ses plateformes sociales récemment, mettant en avant sa perte de poids significative et les environs luxuriants, dignes d'une forêt tropicale, dans lesquels elle était immergée.

"Prendre une pause et protéger ma tranquillité", a-t-elle écrit en légende d'une vidéo où on peut la voir pendant une averse, vêtue d'un maillot de bain noir stylé, posant dans un cadre tropical luxuriant.

Lizzo a été discrète ces derniers temps, après une série de litiges juridiques.

Récemment, elle a été impliquée dans un procès intenté par trois anciennes danseuses de backup qui ont affirmé avoir subi du harcèlement et travaillé dans un environnement hostile. Lizzo a nié ces allégations.

"Ces derniers jours ont été émotionnellement épuisants et extrêmement décevants", a-t-elle déclaré au milieu de la controverse. "Mon éthique de travail, mon intégrité et mon respect ont été remis en question. D'habitude, j'ignore les accusations infondées, mais ces allégations sont aussi invraisemblables qu'elles en ont l'air et trop extrêmes pour ne pas être abordées."

Le procès est toujours en cours.

Entre-temps, Lizzo est restée active sur les réseaux sociaux, en encourageant la participation aux élections présidentielles à venir et en faisant la publicité de sa gamme de sous-vêtements Yitty, qui inclut des maillots de bain.

Lizzo a partagé son amour pour la nature et la détente, en publiant des vidéos de son temps passé dans la forêt tropicale comme forme de divertissement et d'auto-soin. Malgré le procès en cours, elle a continué à interagir avec ses fans sur les réseaux sociaux, en promouvant sa marque Yitty et en encourageant la participation aux élections.

Lire aussi: