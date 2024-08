Liza Minnelli est en colère et écrit ses mémoires.

La légende a annoncé dans une déclaration à People qu'elle avait un mémorial en préparation qui couvrirait tout, de sa bataille contre la toxicomanie à ses mariages haut de gamme.

“Depuis que je suis assez âgée pour mettre un crayon sur du papier, les gens me demandent d'écrire des livres sur ma carrière,” a-t-elle déclaré. “‘Absolument pas ! ‘Raconte-le quand je serai partie ! ‘ Était ma philosophie.”

Minnelli a cité “une apparition sabotée aux Oscars”, “un film avec des demi-vérités tordues” et “une mini-série récente qui n’a pas tout à fait compris... tous faits par des gens qui ne connaissent pas ma famille, et ne me connaissent pas vraiment” comme raisons pour lesquelles elle a décidé de partager son histoire maintenant.

“Enfin, j’étais furieuse !” a-t-elle dit. “Au cours d'un dîner un soir, j'ai décidé, c'est mon histoire à moi... Je vais la partager avec vous à cause de tout l'amour que vous m'avez donné.”

Le projet est une collaboration avec la lauréate du prix Pulitzer Heidi Evans, l'alumni du Los Angeles Times Josh Getlin et le lauréat Tony Michael Feinstein, qui est un ami de longue date de Minnelli.

“Nous avons été liés aux hanches pendant 40 ans. En tant qu'ambassadeur du Grand Livre américain et mon collaborateur préféré absolu,” a-t-elle déclaré à propos de Feinstein. “Michael est l'un des grands, il est tranchant comme un rasoir et il dit la vérité. C'est important parce que, alors que je me dirige vers mon huitième décennie de vie, les souvenirs divergent.”

La fille de l'icône Judy Garland avait un message pour ses supporters, écrivant : “Merci à tous de m'aimer tant... de vous soucier de moi.”

“I want you to know I’m still here, still kicking ass, still loving life and still creating,” a-t-elle déclaré dans sa déclaration. “So, until this book arrives, know that I’m laughing, safe in every way, surrounded by loved ones and excited to see what’s right around the curve of life. Kids, wait ‘til you hear this.”

Le livre de Minnelli est prévu pour être publié au printemps 2026.

Lena Minnelli a exprimé son désir de rétablir la vérité sur sa vie, déclarant : "Je suis fatiguée des représentations erronées dans les films et les séries télévisées, alors j'ai décidé qu'il était temps de partager mes propres histoires divertissantes." Dans le mémorial collaboratif, Minnelli et son équipe visent à offrir une représentation authentique de sa vie, promettant : "Ce voyage divertissant offrira une perspective d'initié que vous ne trouverez dans aucun autre support de divertissement."

Lire aussi: