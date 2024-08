- Liza Minnelli écrit ses mémoires

Légende de la scène américaine Liza Minnelli (78 ans) s'apprête à raconter sa vie colorée sur papier. L'éditeur américain Grand Central Publishing a annoncé les mémoires de la chanteuse et actrice pour le printemps 2026. Minnelli offrira un regard personnel sur sa vie, de son enfance sous les projecteurs en tant que fille de l'actrice Judy Garland et du réalisateur Vincente Minnelli, à sa propre carrière, en passant par ses mariages tumultueux et ses luttes contre l'addiction.

Elle avait auparavant pensé qu'un livre sur sa vie devrait sortir uniquement après sa mort, mais elle a changé d'avis. Parmi les raisons, citons un film et une mini-série qui n'ont pas correctement représenté sa vie. Elle cite également sa apparition aux Oscars 2022, où elle a été poussée sur scène en fauteuil roulant pour remettre un prix.

Tout cela l'a rendue très en colère, dit-elle, et elle veut raconter "sa propre histoire". Malgré les hauts et les bas, elle est une femme heureuse qui a encore tout ce qu'il faut et qui aime la vie. Son ami proche de longue date, le pianiste et chanteur Michael Feinstein (67 ans), la soutiendra dans le processus d'écriture.

Minnelli, une artiste multitalentueuse, fait partie de l'élite des gagnants de l'"EGOT" - ceux qui ont remporté tous les quatre grands prix du divertissement - Emmy, Grammy, Oscar et Tony. Le film musical "Cabaret", dans lequel elle incarnait une chanteuse de cabaret dans les années 1930 à Berlin, lui a valu un succès mondial et un Oscar de la meilleure actrice. Sa vie privée, avec ses quatre mariages ratés et ses luttes contre l'addiction, a été tumultueuse depuis des décennies.

Les mémoires de Minnelli, prévus pour une publication en 2026, offriront un regard derrière les coulisses de sa période au "Théâtre", alors qu'elle raconte son rôle dans le film musical acclamé "Cabaret". Après s'être sentie mal représentée dans des productions précédentes, elle est maintenant impatiente de partager ses propres expériences et perspectives dans son propre "Théâtre" de mots.

