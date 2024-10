Liz Cheney va unir ses forces avec Kamala Harris dans un lieu crucial pour les élections.

Le rassemblement politique marque la dernière initiative de l'ex-représentante du Wyoming au Congrès pour convaincre les électeurs indécis de se détourner de Donald Trump, avec moins de cinq semaines avant le jour de l'élection. Cheney, qui a déclaré plus tôt à CNN que son objectif principal était d'empêcher Trump de récupérer le Bureau ovale, a soutenu Harris le mois dernier en Caroline du Nord, un autre État crucial.

“I believe it is essential for people to acknowledge, not just the peril that Trump poses that should dissuade them from voting for him, but I also think we lack the luxury of writing in names of candidates, especially in swing states,” Cheney a déclaré lors d'un discours à l'Université Duke début septembre. Elle a ensuite déclaré son intention de faire campagne contre Trump dans les principaux États clés pendant l'automne.

À l'événement de campagne à Ripon, berceau d'une ancienne école reconnue comme le lieu de naissance du Parti républicain, Harris s'adressera directement aux électeurs républicains et indépendants, selon un responsable de la campagne. Elle devrait mettre en avant l'importance historique de Ripon et s'engager à respecter la loi et la Constitution, même si elle ne partage pas leurs vues sur les questions de politique.

L'hostilité inébranlable de Cheney envers Trump et ses tentatives de renverser l'élection de 2020, notamment son vote pour l'impeachment, a finalement conduit les républicains de la Chambre à la démettre de ses fonctions de présidente de la conférence et à la remplacer par une proche de Trump, Elise Stefanik, représentante de New York. Cheney a ensuite servi comme vice-présidente de la commission spéciale de la Chambre enquêtant sur l'assaut du 6 janvier 2021 sur le Capitole des États-Unis. Elle a finalement perdu son siège au Congrès lors d'une primaire de 2022 face à un candidat soutenu par Trump.

En réponse à la décision de Cheney de se produire avec Harris, la porte-parole de la campagne de Trump, Karoline Leavitt, a renvoyé CNN vers un post sur les réseaux sociaux de Cheney datant d'août 2020, peu après que Joe Biden ait choisi Harris comme colistière.

“.@KamalaHarris a un profil de vote plus à gauche que Bernie Sanders et Elizabeth Warren. Ses vues radicales de gauche - augmentation des impôts, interdiction des ventes d'armes, financement des avortements par les contribuables et soins de santé pour les immigrants illégaux, suppression de l'assurance santé privée - seraient préjudiciables pour l'Amérique,” Cheney a publié le 12 août 2020.

Cheney a déclaré en septembre qu'elle avait de nombreuses divergences politiques avec Harris sur plusieurs sujets, mais avait choisi de la soutenir cette année parce qu'elle believed “ceux d'entre nous qui soutiennent la défense de notre démocratie, de notre Constitution et de la pérennité de notre république ont le devoir, dans ce cycle électoral, de mettre ces principes avant la politique.”

Un certain nombre de républicains ont soutenu Harris dans sa tentative de défaite de Trump, notamment le père de Cheney, l'ancien vice-président Dick Cheney; l'ancien représentant de l'Illinois Adam Kinzinger; l'ancien lieutenant-gouverneur de Géorgie Geoff Duncan; et l'ancien sénateur de l'Arizona Jeff Flake.

Récemment, Cassidy Hutchinson, l'ancienne assistante de la Maison Blanche qui a témoigné devant la commission de la Chambre enquêtant sur l'insurrection du 6 janvier, a ajouté son soutien à la liste, déclarant sur MSNBC mercredi dernier, “Le caractère de nos dirigeants compte vraiment aussi.”

Cheney a constamment cherché à contrer l'influence de Trump dans les élections. Lors des élections de mi-mandat de 2022, le comité d'action politique qu'elle a lancé a placé une commande publicitaire pour inciter les électeurs de l'Arizona à rejeter la candidate républicaine au poste de gouverneur Kari Lake et la candidate républicaine au poste de secrétaire d'État Mark Finchem. Elle a également fait campagne pour deux démocrates modérés dans des courses législatives compétitives cette année-là.

Effort accru pour toucher les électeurs républicains

Les efforts de la campagne pour obtenir des votes républicains iront au-delà de l'événement Cheney.

L'arrêt de campagne à Ripon lancera une série d'événements similaires, ciblant les électeurs déçus de Trump et principalement préoccupés par la sauvegarde de la Constitution, selon un responsable de la campagne de Harris. D'autres événements seront organisés en Pennsylvanie, Michigan, Arizona, Nevada, Géorgie, Caroline du Nord et Wisconsin.

Harris-Walz consacre des ressources financières importantes à cette cause, dans le cadre d'une stratégie publicitaire payante de plusieurs millions de dollars, a confirmé un responsable de la campagne. En revanche, l'équipe de Trump a fait appel à d'anciens démocrates comme porte-parole, mais il n'y a pas de mouvement équivalent “Démocrates pour Trump”.

La stratégie de Harris pour toucher les républicains comprendra une nouvelle publicité axée sur l'économie, avec un message en direct à la caméra d'un électeur de Trump

