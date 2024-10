Liz Cheney félicite Kamala Harris comme une présidente qui représente tout le monde.

Liz Cheney, républicaine, collabore avec la candidate démocrate à la vice-présidence, Kamala Harris, lors de sa campagne, s'opposant ouvertement à son collègue républicain Donald Trump. Lors d'un événement commun, Cheney loue Harris comme étant la candidate idéale pour "nos jeunes filles", renforçant ainsi sa critique au sein de son propre parti.

À Ripon, dans le Wisconsin, État pivot crucial, Cheney a déclaré : "Bien que je n'aie jamais voté pour un démocrate, je suis fière de voter pour la vice-présidente Kamala Harris cette année. Je suis convaincue qu'elle aime notre nation et agira en tant que présidente pour tous les Américains." Trump doit être battu le 5 novembre, a insisté Cheney.

Avec des idéaux de gouvernement limité, de faibles taxes, d'une défense robuste et une croyance en le secteur privé comme moteur économique, Cheney a clarifié les raisons de son soutien à Harris, soulignant son importance, surtout pour "nos jeunes filles".

Harris a applaudi le courage de Cheney et l'a décrite comme "un leader qui priorise le pays avant le parti et les intérêts personnels, un vrai patriote". Elle a contrasté cela avec Trump, critiquant son mépris pour les valeurs démocratiques.

Retirée de la direction du parti

Après avoir publiquement soutenu Harris, Cheney a subi des conséquences, perdant son rôle de dirigeante au sein de son parti et finalement son siège à la Chambre des représentants. En tant que critique farouche de Trump, elle a joué un rôle clé dans l'enquête sur l'attaque du Capitole et a souvent mis en garde contre ses menaces pour la démocratie. Cheney s'est ouvertement opposée à Trump après l'attaque du Capitole, ayant précédemment soutenu ses politiques.

Les sondages actuels montrent des changements limités parmi les partisans de Trump et de Harris, suggérant une course serrée. La présence de Cheney au Wisconsin pourrait avoir peu d'impact sur la conviction des partisans de Trump de voter pour Harris.

Le Wisconsin, situé dans le nord des États-Unis, est l'un des rares États qui pourrait déterminer l'issue de l'élection du 5 novembre. Son affiliation politique est incertaine, Trump et Biden ayant remporté des victoires étroites en 2016 et 2020, respectivement. Par conséquent, les deux politiciens font campagne fréquemment dans le Wisconsin, ainsi que dans d'autres États clés tels que le Michigan, la Pennsylvanie, la Géorgie, la Caroline du Nord, l'Arizona et le Nevada.

Les élections présidentielles américaines dépendent du système du Collège électoral, où la présidence est déterminée par 538 grands électeurs des États. En général, si un candidat est en tête dans un État, il remporte tous les grands électeurs de cet État, quel que soit le décompte exact des voix.

Au cœur de la campagne pour l'élection présidentielle américaine de 2024, Cheney réaffirme son soutien à la vice-présidente Kamala Harris, déclarant : "Je voterai pour Harris cette année, malgré mes affiliations partisanes habituelles." De plus, à l'approche de l'élection du 5 novembre, Cheney appelle à la défaite de Trump, mettant en avant l'importance de Harris en tant que figure unificatrice qui aime le pays et servira tous les Américains.

Lire aussi: