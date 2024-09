Livraison anticipée: les alliés de l'Ukraine prédisent une fourniture imminente de missiles de l'Iran à la Russie

Associés d'Ukraine anticipent que l'Iran livre prochainement des missiles balistiques à la Russie. Ce mouvement pourrait déclencher une réaction rapide des alliés d'Ukraine, ont déclaré des personnes au courant à Bloomberg. Depuis le début de l'incursion russe en février 2022, le régime iranien a déjà expédié des centaines de drones en Russie. Le transfert anticipé de missiles balistiques serait un tournant préoccupant dans le conflit, selon le journal, citant diverses sources non nommées. Les individus non nommés n'ont pas révélé de calendrier ni quantifié les livraisons, mais un officiel a suggéré qu'elles pourraient commencer dans les jours à venir. Les missiles balistiques se déplacent généralement plus vite que les missiles de croisière ou les drones et peuvent transporter des charges plus importantes.

19:24 Zelensky : Les forces russes n'ont pas progressé à Pokrovsk depuis deux jours Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, les forces russes dans la région de Donetsk n'ont pas fait de progrès pendant deux jours. Cependant, la situation à Pokrovsk sur le front est "délicate", a déclaré Zelensky en faisant référence au commandant suprême Oleksandr Syrsky, comme le rapporte le journal ukrainien "Kyiv Independent". Des combats intenses ont eu lieu autour de Pokrovsk depuis des mois, car c'est également une base logistique cruciale pour les forces ukrainiennes. Les forces russes ont récemment fait des avancées rapides (voir l'entrée à 17:22).

19:03 Le directeur général de l'AIEA se rendra à Kyiv et à la centrale nucléaire occupée de Zaporijjia Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, se rendra à Kyiv demain. Il se rendra également à la centrale nucléaire de Zaporijjia, a annoncé l'AIEA à Vienne. La centrale nucléaire, occupée par la Russie depuis son invasion il y a presque deux ans et demi, a été cible d'attaques et de sabotage. Moscou et Kyiv s'accusent mutuellement. En août dernier, les inspecteurs ont signalé une détérioration de la situation. Une explosion près de la zone de sécurité a été évaluée par les experts de l'AIEA présents sur place comme étant due à un drone transportant une charge explosive, a déclaré l'AIEA.

18:31 Vidéo prétend montrer le déploiement d'un drone lance-flammes Les spéculations sur l'utilisation de diverses armes, notamment des drones lance-flammes, ont été nombreuses tout au long du conflit en Ukraine. Maintenant, des vidéos sont censées montrer l'utilisation d'un tel appareil, prétendument en incendiant des positions militaires russes et une grande partie d'une forêt.

18:09 Le Premier ministre néerlandais annonce un paquet d'aide de plusieurs millions d'euros pour l'Ukraine Le nouveau Premier ministre néerlandais, Dick Schoof, a annoncé un nouveau paquet d'aide pour l'Ukraine lors d'une visite surprise dans la ville sud-est de Zaporijjia, où il a rencontré le président Volodymyr Zelensky. Le nouveau paquet est valued à plus de 200 millions d'euros. C'est la première visite de Schoof en Ukraine depuis sa prise de fonction en juillet, succédant à Mark Rutte, qui doit assumer le rôle de Secrétaire général de l'OTAN en octobre. "Sans exagération, les Pays-Bas ont aidé l'Ukraine à sauver des vies. Notre relation est plus forte que jamais. Nous sommes côte à côte dans la poursuite d'une paix juste et durable", a déclaré Zelensky.

17:47 Le gouvernement allemand prolongera le contrôle de la raffinerie PCK de Schwedt La raffinerie PCK de Schwedt continuera d'être exploitée sous l'administration allemande pour le moment. Selon des informations de l'agence de presse allemande, le gouvernement fédéral prévoit de prolonger son administration des parts majoritaires du conglomérat d'État russe Rosneft dans la raffinerie PCK au-delà du 10 septembre. Les parts ont été sous administration fédérale depuis septembre 2022. La décision découle de la résolution du gouvernement fédéral d'arrêter l'importation de pétrole russe en raison de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Au début de 2023, PCK a basculé vers des fournisseurs alternatifs. Outre Schwedt, il y a deux autres installations concernées. Rosneft détient 54 % des parts de la raffinerie PCK dans le Brandebourg nord-est.

17:22 La Russie enregistre ses plus grandes gains territoriaux en Ukraine depuis octobre 2022 - 15 kilomètres carrés par jour Selon des statistiques fournies par l'think tank américain Institute for the Study of War (ISW), l'armée russe a fait des progrès significatifs en août, les plus importants depuis octobre 2022. L'armée russe a réussi à prendre le contrôle de 477 kilomètres carrés au cours du mois dernier, le plus grand gain territorial depuis octobre 2022, équivalent à plus de 15 kilomètres carrés par jour en août. L'armée russe a enregistré ces gains territoriaux, notamment dans la région ukrainienne orientale de Donetsk. Hier soir, l'armée russe n'était plus qu'à sept kilomètres de la ville de Pokrovsk, qui sert de hub logistique stratégique.

16:56 Le président russe Poutine arrive en Mongolie Le président russe Vladimir Poutine est arrivé en Mongolie pour une visite. Il rencontrera le président mongol Uchnaagiin Khürelsük mardi. Les deux participeront à une cérémonie mercredi commémorant la victoire des forces soviétiques et mongoles sur l'armée japonaise en 1939. Des milliers de vies ont été perdues pendant ces combats. Pour le président russe Poutine, il s'agit de la première visite dans un pays qui est membre de la Cour pénale internationale (CPI) depuis que le tribunal a émis un mandat d'arrêt contre lui il y a près de 18 mois pour des crimes de guerre présumés en Ukraine. L'Ukraine a exhorté la Mongolie à arrêter Poutine et à le remettre au tribunal de La Haye. Un porte-parole de Poutine a déclaré la semaine dernière que le Kremlin ne s'attend pas à ce que Poutine soit arrêté en Mongolie.

16:40 Dirigeant militaire russe sous enquête pour corruption - Des investigations contre plus d'une douzaine de dirigeants militairesEn Russie, des allégations de corruption ont conduit à l'ouverture d'une enquête contre un autre haut responsable militaire. Selon le canal Telegram du Comité d'enquête russe, le général Valery Mumindzhanov est accusé d'avoir accepté un pot-de-vin important. En Russie, un tel délit peut entraîner une peine de prison allant jusqu'à 15 ans. Mumindzhanov est le deputy commander for logistics dans le district militaire de Leningrad et a précédemment travaillé au ministère de la Défense. Selon l'enquête, Mumindzhanov a accepté un pot-de-vin dépassant 20 millions de roubles (environ 202 000 euros) en relation avec la signature de contrats d'approvisionnement en uniformes. Depuis avril, au moins dix officiels militaires, y compris des généraux et des employés de haut rang du ministère de la Défense à Moscou, sont sous enquête en Russie en raison de soupçons de corruption ou de fraude. Certains analystes suspectent une campagne plus large derrière tout cela.

16:25 Zelensky : l'opération de Kursk se déroule comme prévuSelon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'opération dans la région russe de Kursk se déroule selon le plan. Il a fait cette déclaration lors d'une visite à Zaporizhzhia, comme le rapporte un correspondant de l'agence de presse d'État Ukrinform. "L'opération de Kursk atteint ses objectifs et se déroule selon le plan", a déclaré Zelensky. "En ce qui concerne les défis à Pokrovsk et Torez, nous pensons que l'opération de Kursk pourrait également influencer ces régions", a ajouté Zelensky. Le conflit dans la région de Kursk pourrait potentiellement entraîner moins d'attaques des troupes russes à Pokrovsk et Torez, bien que la situation reste difficile là-bas. Il a noté que les brigades les plus formidables de l'armée russe ont souvent été déployées sur ces lignes de front.

15:52 Incendies de forêt menacent les villages de Luhansk sous occupation - Pas de pompiers pour les combattre ?Les habitants de la région occupée de Luhansk font face non seulement à la guerre, mais aussi à la colère de la nature : les incendies de forêt représentent une menace pour la région. Une vague de plaintes a été signalée sur les réseaux sociaux, affirmant qu'il n'y a pas de pompiers pour éteindre les flammes.

15:16 L'Ukraine reçoit un système Patriot de la part de la Roumanie : le Parlement votera sur un projet de loiLe gouvernement roumain a approuvé un projet de loi permettant le transfert d'un système de défense aérienne Patriot à l'Ukraine. Le projet de loi est maintenant soumis au Parlement pour approbation finale, comme le rapporte Reuters. Selon le rapport, Bucarest a accepté en juin dernier de faire don de l'un de ses deux systèmes Patriot opérationnels à l'Ukraine, à condition que les alliés remplacent le système donné par un système équivalent.

14:53 Mobilisation ukrainienne : une pétition appelle à réduire la limite d'âge à 50 ansUne pétition a été lancée pour demander au président ukrainien Volodymyr Zelensky de baisser la limite d'âge de la mobilisation à 50 ans. Plus de 25 000 signatures ont été recueillies jusqu'à présent, selon le journal ukrainien "Kyiv Independent". La limite d'âge actuelle pour la mobilisation en Ukraine est de 60 ans. Selon la loi ukrainienne, une pétition électronique au président doit recueillir au moins 25 000 signatures en trois mois pour être prise en compte. Il reste trois jours pour recueillir des signatures.

14:34 Des blessures signalées lors d'attaques ukrainiennes contre la région russe de BelgorodOnze personnes, dont deux enfants, ont été blessées lors d'attaques ukrainiennes contre la région russe de Belgorod et sa capitale, selon Vyacheslav Gladkov, gouverneur de la région de Belgorod, sur Telegram. Un jardin d'enfants a été détruit. Gladkov a partagé des images du bâtiment du jardin d'enfants effondré et d'autres dommages dans la région. Les autorités locales ont décidé de fermer plusieurs écoles et jardins d'enfants dans la région pendant une semaine après les attaques, car le premier jour d'école après les vacances d'été est le 2 septembre dans certaines régions d'Ukraine et de Russie.

14:10 Des frappes de roquettes russes endommagent une mosquée à KyivDuring the Russian rocket attack on Kyiv overnight (see entries 05:39, 06:20, and 09:29), a mosque and an adjacent Islamic cultural center were severely damaged. In a post on X, Ukrainian President Volodymyr Zelensky stated that Russia has no respect for spiritual or human values and disregards any religion or belief. "It continues its destructive campaign against the Ukrainian people and seeks to destroy all of our communities and even holy places of worship," Zelensky added. The local community's chief mufti, Vadym Dashevskiy, informed Reuters that the mosque was hit by a cowardly attack.

13:39 Une vidéo montre une attaque de drones généralisée sur et autour de MoscouL'Ukraine lance une massive attaque de drones, frappant des cibles à Moscou et à proximité. Une explosion est filmée dans une raffinerie à seulement 16 kilomètres du Kremlin, tandis que deux autres centrales électriques sont également visées. Les rapports russes indiquent que plus de 150 drones ukrainiens ont été interceptés.

12:58 La Pologne discute de la descente de drones russes approchant de l'UkraineLe ministre des Affaires étrangères de la Pologne, Radoslaw Sikorski, estime que Varsovie a le devoir de descendre les drones russes et autres objets volants qui approchent de l'Ukraine avant qu'ils n'entrent dans l'espace aérien polonais. Le politique libéral-conservateur a déclaré au journal britannique "Financial Times" (FT) qu'il soutient personnellement cette mesure en tant qu'acte de légitime défense. Sikorski désapprouve la position de l'OTAN selon laquelle le risque d'escalade du conflit par une confrontation directe avec les forces russes est trop élevé. Jusqu'à présent, l'OTAN a refusé d'autoriser la descente de drones et de roquettes russes sur l'Ukraine, ainsi que la demande de Kyiv d'une zone interdite aux avions sur l'Ukraine.

12:12 Munz : Comment la Russie répond aux victoires électorales d'AfD et de BSW en AllemagneLes victoires d'AfD et de BSW lors des élections régionales en Thuringe et en Saxe font beaucoup parler d'elles en Russie. Le correspondant de NTV, Rainer Munz, relate les réactions à ces victoires électorales et décrit comment Moscou gère ce qui pourrait être la plus grande attaque de drones jamais vue sur la capitale russe.

11:40 Poutine félicite les troupes russes pour leur rapidité à envahir les territoires ukrainiensLe président russe Vladimir Poutine a félicité ses troupes pour leur rapidité à capturer de nouveaux territoires en Ukraine voisine lors d'une adresse aux étudiants. Il a déclaré que l'Ukraine avait tenté d'arrêter l'avancée russe dans le Donbass avec une contre-offensive dans la région de Kursk, mais avait échoué. "Nous ne parlons pas d'avancer de 200 ou 300 mètres", a déclaré Poutine aux agences de presse russes. "Il s'agit de plusieurs kilomètres carrés. Nous n'avons pas vu cette vitesse d'offensive dans le Donbass depuis longtemps." During his journey to Mongolia, Putin stopped in the Siberian republic of Tuva to attend a lesson in the new subject "Conversations about Important Topics," which aims to bring children closer to the Kremlin's political agenda. Putin has frequently taken on the role of teacher in public lessons in recent years, repeating his claim that the conflict he ordered is for the defense of Russia.

11:07 Ukraine : 22 missiles et 20 drones interceptésL'armée de l'air ukrainienne affirme avoir intercepté 22 des 35 missiles et détruit 20 des 23 drones d'attaque russes. Neuf missiles balistiques et 13 missiles de croisière ont été interceptés sur Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaïv et Zaporijjia.

10:36 Vidéo montrant une frappe de missile russe à KharkivLa Russie a bombardé Kharkiv avec des attaques de missiles depuis des jours. Selon les rapports ukrainiens, au moins dix missiles ont été tirés sur la ville dimanche, touchant un centre commercial et événementiel. Plusieurs personnes ont été blessées.

10:01 Nombre de blessés à Sumy augmente après une attaque russeLe nombre de blessés dans la ville de Sumy, dans le nord-est de l'Ukraine, a augmenté suite à une attaque de missiles russes. Les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur ukrainien font état de 18 blessés, dont 6 enfants. Auparavant (voir l'entrée 03:34), l'administration de la ville de Sumy a rapporté qu'au moins 13 civils, dont 4 enfants, avaient été blessés. L'attaque a touché un centre de réhabilitation pour enfants ayant des problèmes sociaux et psychologiques et un orphelinat à Sumy. La situation de sécurité à Sumy s'est détériorée avec le début de l'incursion dans la région russe voisine de Kursk le 6 août. Sumy, avec plus de 250 000 habitants, se trouve à environ 350 kilomètres à l'est de Kyiv.

09:29 Ukraine : deux blessés à Kyiv après une attaque de missiles russesLa Russie a de nouveau attaqué la capitale ukrainienne Kyiv avec des missiles (voir les entrées 05:39 et 06:20). Au moins deux personnes ont été blessées par des débris de missiles abattus, selon les autorités locales. Des incendies ont été allumés et des bâtiments et infrastructures ont été endommagés. Une alerte aérienne nationale a été en vigueur pendant presque deux heures pendant la nuit jusqu'au petit matin.

08:57 Majorité des Russes soutiennent la guerre en UkraineLa population russe continue de soutenir la guerre en Ukraine, même après l'invasion de la région frontalière russe de Kursk par l'Ukraine. C'est ce que rapporte le dernier rapport de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), qui cite des sondages de l'agence de sondage russe indépendante Levada Center. Le soutien à l'opération militaire russe en Ukraine parmi les Russes a augmenté pour atteindre environ 78 % en août, contre 75 % en juillet et 77 % en juin. La population russe ne semble pas lasse de la guerre, donnant ainsi à laCREMLIN la flexibilité pour mettre en œuvre sa stratégie de guerre d'usure contre l'Ukraine, selon les analystes de l'ISW.

08:11 Ukraine publie des chiffres sur les pertes russesLe état-major ukrainien a publié de nouveaux chiffres de pertes pour les troupes russes en Ukraine. Selon les données, la Russie a perdu environ 617 600 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, avec une perte quotidienne de 1 300. Un rapport de Kyiv indique également que neuf chars, dix systèmes d'artillerie, un système de roquettes d'artillerie de moyenne portée et 30 drones ont été détruits. Depuis le début de l'offensive à grande échelle, la Russie aurait perdu au total 8 601 chars, 17 646 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, des drones, 28 navires et un sous-marin. Les estimations occidentales suggèrent des chiffres de pertes plus bas, mais ceux-ci sont Probably des valeurs minimales.

07:29 Gouverneur : Saporishshia attaquée 171 fois en une journéeLes forces russes ont bombardé la région ukrainienne de Saporishshia 171 fois au cours des 24 dernières heures, selon le message Telegram du gouverneur militaire de Saporishshia, Ivan Fedorov. Quatre frappes aériennes russes ont été menées sur les localités de Lobkove, Pjatschatki et Nowoandriiwka, avec 95 drones utilisés.

07:03 Équipe de secours sauve un homme des décombres à KharkivDes travailleurs de secours ont sauvé un homme vivant des décombres d'un hall d'événements effondré dans la ville ukrainienne du nord-est de Kharkiv suite à une frappe aérienne russe, selon Reuters. Le rescapé a déclaré qu'il se sentait "bien" peu de temps après avoir été sauvé. Selon les autorités, plus de 40 personnes, dont 5 enfants, ont été blessées lors des attaques de roquettes russes sur Kharkiv. Plusieurs roquettes ont touché un centre commercial et un hall d'événements dimanche après-midi.

06:20 Éruptions et Détonations : Attaque Aérienne Intensive de la Russie sur KyivLa Russie a envahi l'Ukraine avec une nuée de drones, plus de dix missiles de croisière et une multitude de missiles balistiques. Selon les rapports de l'armée de l'air ukrainienne, la capitale Kyiv, ainsi que d'autres zones urbaines, ont été touchées. Une série d'explosions à Kyiv a poussé de nombreux résidents à chercher refuge dans les abris anti-aériens. Le maire Vitali Klitschko a déclaré que les services d'urgence avaient été déployés dans les districts de Holosiyivskyi et Solomianskyi. Klitschko a documenté plusieurs incendies via Telegram. Des claims similaires ont été faits par le chef de l'administration militaire de Kyiv, Serhiy Popko. Dans le district de Shevchenkivskyi, une personne a été blessée par des débris tombants. "Nous répondrons en conséquence. L'agresseur le ressentira", a déclaré le chef de l'office présidentiel ukrainien, Andriy Yermak, via Telegram.

05:39 Explosions : Attaque de missiles russes ravage KyivLa capitale ukrainienne Kyiv a de nouveau été cible d'une attaque de missiles russes, selon des sources militaires ukrainiennes sur la plateforme de messagerie Telegram. Les résidents de Kyiv affirment avoir entendu plusieurs explosions puissantes, indiquant l'utilisation de systèmes de défense aérienne. Le nombre exact de missiles lancés et l'ampleur des dommages éventuels collatéraux restent inconnus pour l'instant.

04:46 Poutine : Nouveau pipeline de gaz vers la Chine en préparationDans une interview accordée au journal mongol "Onoodor", le président Vladimir Poutine a révélé les progrès réalisés dans la préparation de la construction d'un pipeline de gaz russe à travers la Mongolie vers la Chine. En janvier 2022, une étude de faisabilité avait été approuvée et les investigations nécessaires avaient été menées, a expliqué Poutine. Le pipeline prévu, baptisé "Force de Sibérie 2", devrait transporter environ 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an de la région russe de Yamal à la Chine via la Mongolie.

03:34 Les Russes attaquent un orphelinat à Sumy - 13 blessésLes troupes russes ont ciblé un refuge pour enfants nécessitant une réhabilitation sociale et psychologique, ainsi qu'un orphelinat à Sumy avec des roquettes. Selon "Ukrainska Pravda", jusqu'à 13 personnes ont été blessées, dont deux enfants. Le bâtiment est situé dans une communauté résidentielle, selon l'administration militaire locale.

02:26 Les Polonais accueillent le renvoi des drones espions russesUn sondage réalisé par le journal polonais "Rzeczpospolita" a révélé que près de 60 % des Polonais pensent que l'armée polonaise devrait abattre les drones russes qui infiltrent l'espace aérien polonais pendant les attaques aériennes en Ukraine. Le sondage concerne un intrus aérien non identifié, believed to be a Shahed kamikaze drone, qui a survolé la Pologne pendant plus de 30 minutes le 26 août avant de disparaître. Le général de brigade polonais Tomasz Drewniak a suggéré à Radio RMF24 que la Russie avait probablement testé les capacités de défense aérienne de la Pologne en lançant des drones dans l'espace aérien polonais.

00:26 Mort en Russie : Incendie fait une victime à BelgorodLe gouverneur Vyacheslav Gladkov de la région russe de Belgorod a rapporté une victime et trois blessés suite à des tirs d'artillerie ukrainienne à Shagarovka, un village près de la frontière. Des attaques successives sur le village de Shebekino ont fait au moins trois autres blessés. Au moins un autre village a été bombardé par les forces ukrainiennes.

23:08 Russie : Répulsion réussie de nuées de drones ukrainiensLa Russie affirme avoir réussi à repousser des "amples" attaques de drones ukrainiens sur Moscou et 14 autres régions. Au total, 158 cibles aériennes ont été interceptées, selon l'annonce du ministère de la Défense sur la plateforme de messagerie Telegram. Dix drones ont ciblé Moscou, selon les rapports officiels.

22:24 Attaque aérienne sur Kharkiv : Le nombre de blessés s'élève à 47Le nombre de victimes de l'attaque aérienne russe massive sur Kharkiv a augmenté à 47, dont sept enfants, selon le service d'urgence d'État ukrainien rapporté via Telegram. Divers bâtiments civils, notamment un centre commercial, ont été bombardés, comme le montrent des photos des agences de presse.

21:52 Hélicoptère militaire ukrainien s'écrase pendant un entraînement - Deux aviateurs périssentDeux pilotes ont trouvé la mort lorsque

