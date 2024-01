Liverpool remporte la finale de la FA Cup en battant Chelsea lors d'une séance de tirs au but éprouvante

Malgré toutes ses qualités - le pressing intense, la solidité défensive, les attaques fulgurantes -, son plus grand atout est peut-être son sens du drame dans des occasions comme celles-ci.

Comme lors de la finale de la Coupe de la Ligue à Wembley en début d'année, les hommes de Jurgen Klopp ont dû recourir aux tirs au but pour venir à bout de Chelsea et remporter le trophée dans le même stade.

Même s'il est improbable que les Reds deviennent la première équipe anglaise à remporter les trois compétitions nationales et la Coupe d'Europe, le quadruple est toujours possible grâce à cette victoire en Coupe d'Angleterre.

Deux trophées dans l'armoire cette saison, de la place pour deux autres. C'est pourquoi les supporters de Liverpool rêvent. L'histoire peut encore s'écrire.

Les 120 minutes sans but n'ont pas été à la hauteur de la qualité du match. Les occasions se sont multipliées, les poteaux ont tremblé, mais c'est peut-être pour le 150e anniversaire de la plus ancienne compétition de football que la finale s'est décidée de la manière la plus théâtrale qui soit.

Chelsea a manqué son deuxième penalty (Cesar Azplicueta), Liverpool son cinquième (Sadio Mane). La finale de la Coupe de la Ligue s'était achevée sur un score de 11-10 aux tirs au but, les gardiens de but ayant dû s'employer.

Alisson Becker a en effet repoussé le penalty de Mason Mount, ce qui a permis à Kostas Tsimikas de devenir un héros improbable.

L'international grec n'est pas un titulaire habituel à Liverpool, mais il a marqué d'un coup de tête qui a déclenché les célébrations des joueurs en rouge.

Les joueurs de Liverpool ont englouti Tsimikas, le manager Jurgen Klopp a sprinté vers ses hommes et les supporters ont allumé des fusées pour saturer l'air d'une teinte rouge.

L'hymne du club, "You'll Never Walk Alone", a résonné dans le stade tandis que les supporters de Liverpool donnaient la sérénade à une équipe qui leur a offert leur première victoire en Coupe d'Angleterre à Wembley depuis 30 ans.

Les célébrations devront cependant être de courte durée, car d'autres défis se profilent à l'horizon : une finale de Ligue des champions à la fin du mois et deux matches de Premier League pour tenter de reprendre les trois points d'avance de Manchester City en tête du championnat.

Les occasions ne manquent pas

Même un événement aussi traditionnel que celui-ci - une fanfare avant le coup d'envoi, la remise du trophée par la famille royale - tient compte des événements mondiaux.

Comme souvent dans les grandes occasions sportives, des déclarations politiques ont été faites. Tout d'abord, les supporters de Liverpool ont hué l'hymne national anglais, puis les capitaines et les officiels se sont levés avec le drapeau ukrainien sur lequel les mots "PEACE" étaient inscrits en lettres capitales noires et, juste avant le début de la plus ancienne des compétitions, les joueurs ont mis un genou à terre.

Le match n'avait commencé que depuis quelques minutes lorsque Liverpool s'est procuré sa première occasion. En réalité, les hommes en rouge auraient dû marquer au moins une fois, tant ils ont dominé les 15 premières minutes, mais Thiago, l'excellent Luis Diaz, Mo Salah et Mane se sont montrés hésitants devant le but.

Bien que Chelsea ait joué les seconds rôles pendant la majeure partie de la première mi-temps, les Londoniens ont sans doute eu la meilleure occasion de cette période, seule une parade de classe mondiale d'Alisson - un plongeon au ras des pieds de Marcos Alonso - les empêchant de prendre l'avantage.

La sortie prématurée de Salah, le meilleur buteur de Liverpool cette saison, pour cause de blessure, a ajouté au sentiment d'anxiété de Liverpool à mesure que la mi-temps avançait mais, même sans l'Égyptien, les Reds ont pu réaffirmer leur domination avant la pause.

Le remplaçant de Salah, Diogo Jota, aurait même dû donner l'avantage aux hommes de Klopp juste avant la mi-temps.

À l'instar de Liverpool en première mi-temps, Chelsea a pris un départ fulgurant en seconde période. Une fois de plus, Alonso se voyait refuser l'ouverture du score, cette fois par la barre transversale, son coup franc menaçant ayant heurté le bois.

Deux des meilleures équipes du football anglais se rendent coup pour coup et les occasions ne manquent pas : Jota, Diaz et Andy Robertson pour Liverpool ; Christian Pulisic (deux fois) pour Chelsea.

C'était haletant. C'était divertissant. Les deux groupes de supporters ont fait monter les décibels par une belle soirée d'été londonienne.

Il ne manquait plus qu'un but. Les minutes passent, les remplaçants entrent en jeu, les erreurs se glissent dans le jeu des jambes fatiguées, mais personne ne parvient à trouver le chemin des filets.

Diaz regarde vers le ciel lorsque l'impressionnant Edouard Mendy arrête une autre de ses occasions, cette fois à la 82e minute, et son geste reflète les sentiments de tous les supporters qui regardent : l'un ou l'autre gardien sera-t-il jamais battu ?

Robertson touchait le poteau à sept minutes de la fin, avant que Diaz ne s'interpose à nouveau. Mais au coup de sifflet final, le match - malgré toutes les occasions et le spectacle - reste à 0-0.

Inévitablement, l'énergie retombe dans la prolongation et peu d'occasions sont créées alors que les tirs au but se profilent à l'horizon.

Une fois de plus, Chelsea, toujours sous le coup des sanctions du gouvernement britannique, subit la plus cruelle des défaites, devenant la première équipe à perdre trois finales de Coupe d'Angleterre consécutives.

"Nous sommes tristes, mais en même temps fiers car nous avons tout laissé sur le terrain", a déclaré le manager Thomas Tuchel après le match.

Source: edition.cnn.com