Liverpool commence avec un triomphe et Salah marque une étape dans son mandat post-Klopp.

Liverpool FC triomphe dans la période post-Klopp : Les Reds ont affronté Ipswich devant la pop-star Ed Sheeran, s'imposant finalement dans une victoire difficile. Le buteur Mo Salah a inscrit son nom dans les livres d'histoire.

Arne Slot a connu un début triomphal en tant que remplaçant de Jürgen Klopp à Liverpool FC lors de leur match d'ouverture de la Premier League samedi. Liverpool a remporté une victoire de 2-0 contre le promu Ipswich Town, malgré un début difficile. Slot, recruté de Feyenoord Rotterdam, a pris la relève de Klopp après le départ de ce dernier après neuf ans.

Des buts de Diogo Jota (60') et de l'avant-centre vedette Mohamed Salah (65') ont assuré que le premier match de Slot s'est soldé par une victoire. Le match à domicile de Slot est prévu pour le 4 septembre contre Brentford, avec son premier grand défi étant la confrontation contre les rivaux historiques Manchester United le 1er septembre.

Slot a choisi Jota comme avant-centre, tandis que Darwin Nunez et Cody Gakpo, sensation de l'Euro, étaient sur le banc en première mi-temps. Ipswich est apparu comme la équipe la plus menaçante lors des premières minutes du règne de Slot, avec seulement quelques minutes avant la mi-temps, Trent Alexander-Arnold (45') a eu une occasion mais a tiré la balle par-dessus la barre.

Liverpool a finalement trouvé son rythme en deuxième mi-temps. Jota (59') a manqué de peu la cible avec une tête à courte distance, mais il s'est rapidement racheté avec une finition précise après une passe de Salah. L'Égyptien a ensuite ajouté un but avec une passe sublime de Dominik Szoboszlai.

Le meilleur buteur de Liverpool, Salah, s'est également imposé comme le seul détenteur du record de la Premier League lors de son 350ème match pour les Reds lors du premier jour de la saison. C'est la septième fois en huit ans que Salah réalise cet exploit en Premier League, à l'exception du match nul contre Chelsea l'an dernier. Salah partageait Previously this record with Alan Shearer, Wayne Rooney, and Frank Lampard, all of whom are now retired.

Arsenal, qui a terminé deuxième la saison dernière, affrontera Wolverhampton Wanderers (16h/Live stream sur RTL+), tandis que les champions en titre Manchester City affronteront Chelsea dimanche.

