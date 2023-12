Liverpool atteint la finale de la Ligue des champions après avoir été secoué par Villarreal

Trois buts en succession rapide de Fabinho, Luis Diaz et Sadio Mane ont propulsé Liverpool vers une victoire 3-2 (5-2 sur l'ensemble des deux matches) et une troisième finale de la Ligue des champions en seulement cinq ans, bien que le score - littéralement - n'ait raconté que la moitié de l'histoire.

Bien qu'arrivant au stade de la Cerámica avec un avantage de deux buts, l'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp avait prévenu que son équipe devrait être "prête à souffrir", et les paroles de l'Allemand se sont avérées prophétiques puisque Villarreal a assommé les visiteurs grâce à une première mi-temps féroce.

Les buts de Boulaye Dia et de Francis Coquelin ont propulsé le "sous-marin jaune" - affectueusement surnommé ainsi en raison de son kit jaune luminescent - dans des eaux inconnues, menaçant de faire sombrer les espoirs de Liverpool de devenir la première équipe à remporter la Ligue des champions, la Premier League, la FA Cup et la League Cup au cours de la même campagne.

Porté par l'impact de Diaz, entré en seconde période, une avalanche de buts pendant 12 minutes a permis de redresser la barre et de valider le billet de Liverpool pour la finale qui aura lieu à Paris le 28 mai.

La Coupe de la Ligue étant déjà en poche, un triomphe contre le Real Madrid ou Manchester City en France - si Liverpool remporte la Premier League et la FA Cup - scellerait un exploit historique, élevant le statut de l'équipe de Klopp déjà louée au rang d'immortelle.

Salah veut prendre sa revanche

Après le match, Klopp et Alexander-Arnold n'ont pas cherché à savoir qui ils souhaiteraient affronter en finale, déclarant à BT Sport que quiconque se rendrait à Paris mériterait d'y être.

Mais pas Mohammed Salah. Remplacé sur blessure lors de la défaite 3-1 de Liverpool contre le Real Madrid à Kiev en 2018, l'Égyptien n'a pas fini de s'inquiéter.

"Je veux jouer contre Madrid [en finale]" a déclaré Salah. "Je dois être honnête, City est une équipe vraiment difficile, nous avons joué contre eux plusieurs fois cette saison, mais si vous me demandez personnellement, je préférerais Madrid".

"Je veux les rejouer parce que nous avons perdu contre eux en finale, et j'espère que nous gagnerons", a-t-il ajouté en riant.

Salah s'est montré tout aussi franc à propos de la quête d'un quadruplé historique.

"Le quadruple est l'objectif aujourd'hui. Peut-être pas au début de la saison. Je suis toujours honnête et je me concentre sur la Ligue des champions et la Premier League. Mais maintenant, pourquoi pas ?

" Après avoir battu City en demi-finale de la FA Cup [j'ai pensé que c'était parti]. Après la phase de groupes, j'ai pensé que nous allions gagner la Ligue des champions cette année".

Après avoir mené le Borussia Dortmund en finale en 2013, deux ans avant de rejoindre les Reds, Klopp rejoint un illustre groupe de managers ayant atteint quatre finales de la Ligue des champions : Marcello Lippi, Sir Alex Ferguson et Carlo Ancelotti, qui est aujourd'hui l'entraîneur du Real Madrid.

Ancelotti entrerait dans une ligue à part s'il battait le Manchester City de Pep Guardiola mercredi, mais Klopp, qui a signé un nouveau contrat de deux ans la semaine dernière, a déjà atteint le statut d'icône à Anfield.

"C'est exceptionnel. Nous nous sommes compliqué la tâche, mais il faut savoir réagir et s'adapter", a déclaré Klopp. "Il faut respecter Villarreal, qui nous a rendu la tâche très difficile.

"Je vais le regarder. Ils le mériteront et nous nous affronterons ensuite à Paris".

Un départ parfait

Unai Emery, l'entraîneur de Villarreal, avait déclaré avant le match que son équipe devrait jouer "un match parfait" pour se qualifier, et ses joueurs ont répondu en jouant 45 minutes presque parfaites.

Après avoir essuyé des critiques pour son approche trop défensive au match aller à Anfield, Villarreal prenait l'avantage dès la troisième minute grâce à Dia qui reprenait victorieusement un tir en retrait d'Etienne Capoue après que le milieu de terrain se soit faufilé derrière Andy Robertson au second poteau.

Si l'atmosphère du stade de la Cerámica était déjà brûlante avant le coup d'envoi, ce but précoce a fait monter le bruit de la foule jusqu'au point d'ébullition, et l'équipe locale s'est montrée à la hauteur de l'intensité.

Les maillots jaunes de Villarreal se sont lancés à l'assaut du terrain, provoquant une série d'erreurs et de passes négligées de la part d'une équipe de Liverpool qui semblait pourtant inébranlable cette saison.

Cinq minutes avant la pause, Capoue se montrait à nouveau décisif et remettait Villarreal à égalité. Après un excellent retournement de situation, le Français adressait un centre en retrait à son compatriote Coquelin, qui surplombait Trent Alexander-Arnold et trompait Alisson d'une belle tête.

Un match en deux temps

Stimulé par l'entrée en jeu de Diaz, Liverpool semblait avoir changé de visage après la pause. L'urgence de la situation était récompensée lorsque Fabinho, sur une passe de Salah, passait entre les jambes du gardien de Villarreal Geronimo Rulli pour marquer le premier but de Liverpool en Ligue des champions et redonner l'avantage aux visiteurs.

En l'espace de 10 minutes, le match était plié. L'impact électrique de Diaz était récompensé par un but, le Colombien reprenant de la tête un centre d'Alexander-Arnold, avant que Mane ne contourne Rulli et ne marque de la tête pour mettre le match hors de tout doute.

La frustration de Villarreal a été illustrée par le carton rouge infligé à Capoue en fin de match, mais une fois la poussière retombée, les Espagnols peuvent se réjouir de leur incroyable parcours européen.

Septième de la Liga à 29 points du champion, le Real Madrid, Villarreal a réalisé un véritable conte de fées en Ligue des champions en éliminant les géants de la Juventus et du Bayern Munich pour atteindre la première demi-finale de son histoire, ce qui n'est pas si mal pour une ville de moins de 60 000 habitants.

Pourtant, la soirée a appartenu à Liverpool et à la section rouge en délire du stade de la Cerámica, qui peut désormais commencer à préparer une nouvelle finale de Coupe d'Europe - une soirée qui pourrait être la plus spéciale de l'histoire du club.

Source: edition.cnn.com