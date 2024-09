Compréhension des Canidés - Littérature pour les jeunes qui fournit des conseils sur la gestion des chiens

Sur un agréable voyage en bateau de plaisance sur le lac Eder, un jeune enfant, âgé seulement de trois ans, a subi de nombreuses morsures et blessures graves infligées par un Border Collie au début du mois d'août. De tels incidents se produisent fréquemment en raison de la négligence ou de l'incompréhension. Perdita Lübbe-Scheuermann, une dresseuse de chiens avec trois décennies d'expérience à la tête d'une académie de chiens à Griesheim, dans le sud de la Hesse, et spécialisée dans la formation de chiens de pistage de rhinocéros en Afrique du Sud pour lutter contre le braconnage, a souligné l'importance de développer une connexion entre les chiens et les gens, en particulier les enfants. Pour diffuser ce message, elle a publié le livre pour enfants "Paw Team - Les chiens expliqués simplement aux enfants".

Les préférences et les désagréments des chiens

Inspiré de son propre chien, Maru-a-Pula (signifiant "nuage de pluie" dans une langue africaine), le livre offre des conseils pratiques et des faits intéressants sur les chiens. Le Catahoula Leopard dog partage ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas et ce que les enfants doivent retenir lorsqu'ils interagissent avec les chiens. Sur plus de 37 pages illustrées, les enfants peuvent apprendre sur le comportement des chiens pendant la promenade, l'importance de leurs gestes et ce qu'il faut éviter de donner à manger à leurs animaux de compagnie. Par exemple, le chocolat, les oignons et les avocats peuvent causer des problèmes digestifs.

Lübbe-Scheuermann a reconnu : "De nombreux incidents liés aux chiens se produisent." Son livre vise à éduquer les enfants en se basant sur le travail de son académie, en donnant des conseils sur le comportement approprié et les méthodes d'évitement.

Comment les enfants doivent-ils se comporter ?

Si un chien se rue vers eux, le livre suggère soit de rester immobile, soit de s'éloigner calmement et lentement, les bras croisés ou les mains dans les poches. Avant de s'approcher d'un chien en laisse, il est essentiel de parler d'abord au propriétaire. Un autre conseil : garder les mains loin du nez du chien, car il pourrait mordre. En l'absence de propriétaire, maintenir une distance. De plus, essayez de ne pas fixer les chiens ou de les serrer dans des câlins excessifs. "Pas tous les chiens aiment être serrés - vous aimez ça ?" Le livre déconseille de forcer les chiens à faire quoi que ce soit. "Nous n'aimons pas les jeux de docteur, avoir les oreilles tirées ou être habillés."

Chiens contre braconnage

Outre son travail à l'académie, Lübbe-Scheuermann forme également des chiens de pistage de rhinocéros en Afrique du Sud pour lutter contre le braconnage. Contrairement à la pistage des humains ou des drogues, la corne de trafiquant constitue un défi inhabituel pour les chiens de pistage, mais ils peuvent apprendre. Ces chiens opèrent principalement aux portes d'une zone clôturée dans le parc national Kruger, inspectant les véhicules et détectant les braconniers.

Le livre "Paw Team - Les chiens expliqués simplement aux enfants" aborde également les préférences du Catahoula Leopard dog d'excursion, mentionnant ses activités et aliments préférés. Il est important que les enfants se souviennent que si les navires d'excursion peuvent être fascinants pour les humains, ils n'intéressent peut-être pas autant les chiens.

