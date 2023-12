L'Italie se qualifie pour la finale de l'Euro 2020 en remportant la séance de tirs au but contre l'Espagne

Federico Chiesa a donné l'avantage à l'Italie à l'heure de jeu d'une magnifique frappe enroulée, avant que le remplaçant Alvaro Morata ne termine un beau mouvement de passe pour égaliser à 10 minutes de la fin du temps réglementaire.

Jorginho a marqué le tir au but décisif après l'échec de Morata, permettant à l'Italie de se qualifier pour sa première grande finale internationale depuis l'Euro 2012.

Le sélectionneur Roberto Mancini a présidé à un remarquable retournement de situation pour l'Italie, qui n'a même pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde en 2018.

L'Italie a entamé l'Euro 2020 le 11 juin par une victoire 3-0 sur la Turquie et s'est imposée comme un candidat surprise pour soulever le trophée Henri Delaunay après des performances impressionnantes. Cette génération de joueurs n'est plus qu'à un match de remporter le deuxième Championnat d'Europe du pays et le premier depuis 1968.

Quelle que soit l'équipe qu'elle affrontera en finale dimanche - l'Angleterre ou le Danemark, qui s'affrontent mercredi -, peu de gens parieront contre les Italiens.

Les demi-finalistes surprises

Sous la houlette de Mancini, une fois de plus resplendissant dans son costume Armani, l'Italie s'est considérablement éloignée du style défensif organisé et agressif qui a défini les Azzurri au fil des ans.

Certes, certains de ces éléments subsistent, notamment sous la houlette des vétérans de la défense centrale Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini, mais l'Euro 2020 a vu l'Italie adopter un style offensif plus fluide et plus agressif.

Malheureusement, l'un des éléments clés de la réussite de l'équipe jusqu'à présent, Leonardo Spinazzola, sera écarté pour plusieurs mois après avoir subi une blessure au talon d'Achille lors de la victoire en quart de finale contre la Belgique.

À l'inverse, l'Espagne a entamé le tournoi de manière relativement stérile, ne parvenant qu'à faire match nul contre la Suède et la Pologne. L'équipe de Luis Enrique a certes dominé ces matches, mais son manque d'efficacité devant le but signifiait que son football incessant basé sur la possession du ballon manquait de tranchant.

Tout a changé lors du troisième match de la phase de groupe contre la Slovaquie, où un incroyable but contre son camp du gardien Martin Dubravka a ouvert les vannes et permis à l'Espagne d'inscrire 10 buts en seulement deux matches.

La demi-finale de mardi entre les deux équipes était la première fois que Wembley pouvait accueillir jusqu'à 60 000 supporters - contre 45 000 lors des précédents matches à élimination directe - le gouvernement britannique ayant autorisé une augmentation de la capacité en prévision de la levée des restrictions.

Cela faisait bien plus d'un an qu'un stade britannique n'avait pas accueilli une telle foule et les deux groupes de supporters se réjouissaient de pouvoir soutenir leurs équipes en masse.

Si vous aviez fermé les yeux pendant 90 secondes durant l'hymne national italien, vous auriez pu vous croire de retour au Stadio Olimpico de Rome, où l'Italie avait disputé ses trois matches de la phase de groupes.

Si l'hymne national de l'Espagne, sans paroles, n'a pas suscité le même niveau de bruit de la part de la mer de maillots rouges à l'autre bout du stade, les supporters espagnols ont incontestablement été les plus bruyants des deux après le coup d'envoi de la rencontre.

Lorsque certains supporters anglais - assis dans la tribune supérieure de Wembley - ont commencé à chanter "It's Coming Home", les supporters espagnols et italiens ont uni leurs voix pour les couvrir de huées.

Une fois que l'Italie a commencé à prendre pied dans le match, les supporters espagnols ont répondu par des "Olé" à chaque fois que l'équipe a fait une passe pendant la période de possession suivante, applaudissant à tout rompre après que Ferran Torres ait réalisé une action particulièrement habile.

Cette action se terminait par une passe de Pedri à Dani Olmo, qui reprenait son propre tir bloqué et obligeait le gardien italien Gianluigi Donnarumma à une belle parade, même si l'attaquant espagnol aurait peut-être dû faire mieux - ce qui est devenu une expression courante à l'Euro 2020.

L'Espagne est certainement l'équipe qui s'est le plus améliorée au fil de la mi-temps, mais Mikel Oyarzabal a probablement gâché la meilleure occasion de son équipe, en envoyant une frappe qui est passée au-dessus de la barre et s'est enfoncée dans la cuvette de Wembley après avoir été repérée par Jordi Alba.

La première mi-temps a été marquée par un flux et reflux intriguant, aucune des deux équipes n'étant en mesure d'exercer une domination significative.

Les rares fois où un joueur italien parvenait à s'infiltrer dans la défense espagnole ou à trouver un petit espace, il était rapidement étouffé par un grand nombre de maillots blancs.

Lorsque l'équipe de Mancini se créait enfin une occasion, Emerson ne parvenait qu'à trouver l'extérieur du bois dans un angle fermé, mais la main tendue d'Unai Simon était peut-être plus désinvolte que le tir ne le méritait.

Fin de match dramatique

Après un début de deuxième mi-temps calme, le match s'animait et les deux équipes s'échangeaient des occasions rapides.

Tout d'abord, Sergio Busquets, complètement démarqué, aurait dû faire mieux après avoir été trouvé par Oyarzabal à l'entrée de la surface, mais il ne pouvait qu'envoyer son tir à quelques centimètres au-dessus de la barre transversale, avant que Chiesa n'effectue un bel arrêt à ras de terre sur Simon à l'autre bout du terrain.

Quelques instants plus tard, c'est Chiesa qui trouve enfin la faille.

La contre-attaque rapide de l'Italie, lancée par la vivacité de Donnarumma, semblait avoir été dégagée par Aymeric Laporte, mais Chiesa réagissait bien plus vite que la défense espagnole, qui était peu active, pour récupérer le ballon et l'enrouler d'une merveilleuse frappe dans la lucarne opposée.

Le stade de Wembley était en ébullition et, pour la première fois de la soirée, on pouvait voir combien de supporters italiens étaient venus dans ce quartier de Londres.

L'Espagne réagit bien, poussée par les cris de "si se puede" - "oui tu peux" - de ses supporters, mais Oyarzabal et Olmo n'y parviennent pas et placent leurs tentatives à côté du poteau alors qu'ils étaient bien placés.

L'Espagne pouvait alors remercier Simon de l'avoir maintenue dans le match, le gardien sortant rapidement pour étouffer la tentative du remplaçant Domenico Berardi.

Cependant, l'Espagne ne tardait pas à égaliser grâce à son meilleur jeu.

Morata - souvent décrié au cours de cette compétition - et Olmo effectuaient un magnifique une-deux et le premier récupérait merveilleusement la passe en retrait avant de la loger calmement dans la lucarne.

Aucune des deux équipes n'étant parvenue à trouver la faille, le match allait se prolonger, ce qui signifiait que tous les matches à élimination directe disputés par l'Espagne dureraient 120 minutes.

À ce stade, aucun signe de nervosité ne vient perturber le jeu des deux équipes.

Les supporters espagnols, en particulier, sentaient que ce match était à leur portée et ils ont failli se réjouir d'un nouveau but quelques minutes après le début de la première période de la prolongation.

Le coup franc de Gerard Moreno était détourné par Donnarumma et Marcos Llorente ne pouvait qu'envoyer une frappe difficile juste à côté du poteau après avoir joué au ballon dans la surface de réparation.

Les supporters italiens s'étaient calmés, leur équipe étant désormais sur le reculoir, tandis qu'une petite section de supporters espagnols à l'autre bout du stade avait commencé à jouer une "Macarena" impromptue.

Les Italiens ont eu un moment de répit, croyant que Berardi avait trouvé la victoire en fin de match, mais le but a été refusé pour cause de hors-jeu.

Pendant le tirage au sort, Chiellini rigolait en essayant de convaincre son homologue Jordi Alba d'autoriser les tirs au but devant les supporters italiens.

Alba est resté de marbre, même si Chiellini, rayonnant, l'a pris dans ses bras. Donnarumma et Simon s'embrassaient également avant le début de la séance de tirs au but.

Après que Manuel Locatelli et Olmo eurent échangé des échecs sur les premiers tirs au but de leur équipe, les cinq tirs au but suivants ont tous été marqués avant que Morata ne voie sa faible tentative repoussée au ras du sol par Donnarumma.

Le sélectionneur espagnol Enrique a laissé entendre que Morata souffrait d'une blessure.

"Morata avait un problème d'adducteurs, mais il a quand même voulu tirer le penalty, ce qui en dit long sur sa personnalité", a-t-il déclaré aux journalistes après le match.

"Dans le sport professionnel, nous devons tous apprendre à gagner et à accepter la défaite. C'est pourquoi je tiens à féliciter l'Italie.

"Nous rentrons en Espagne avec la certitude d'avoir été l'une des meilleures équipes de ce tournoi".

Jorginho s'élance à son tour et, avec le sang-froid qui le caractérise, prend à contre-pied Simon et envoie le ballon dans la lucarne.

La masse de maillots bleus derrière le but s'est soulevée tandis que des milliers de supporters s'avançaient pour célébrer avec leur héros.

Atteindre la finale était peut-être une chose que même les plus fervents supporters italiens n'auraient pas pu prédire avec confiance avant le tournoi, mais gagner le tout semble maintenant une possibilité très réaliste.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com