Toto Schillaci, un footballeur national italien notable et figure marquante de la Coupe du monde 1990, est décédé à l'âge de 59 ans. L'ancien avant-centre d'Inter Milan et de la Juventus de Turin est décédé d'un cancer dans un hôpital de Palerme, comme l'a confirmé sa famille. Connu sous le nom de Salvatore dans la vie de tous les jours, il a combattu la maladie pendant une longue période.

During the 1990 World Cup in Italy, which ended in a triumph for the German team, Schillaci was one of the performers les plus en vue. Ses six buts en ont fait le meilleur buteur du tournoi et lui ont valu le titre de meilleur joueur. Malgré son excellent parcours, Schillaci n'a pas pu empêcher la défaite de l'Italie en demi-finale contre l'Argentine. Il a terminé deuxième du titre de Joueur de l'année de la FIFA à la fin du tournoi, derrière le champion de la Coupe du monde 1990 Lothar Matthäus d'Allemagne.

Cependant, après la Coupe du monde, la réussite de Schillaci a commencé à diminuer. Malgré sa solide amitié avec la superstar Roberto Baggio, il n'a jamais réédité son total de buts à deux chiffres à la Juventus, après avoir marqué 15 buts lors de sa saison exceptionnelle. En 1992, il a rejoint l'Inter, mais son impact n'y a pas été aussi marqué. En 1994, l' avant-centre est devenu le premier joueur italien à rejoindre le Japon, où il a brillé pour le Jubilo Iwata pendant trois ans.

Le journal sportif "Gazzetta dello Sport" a honoré Schillaci en tant que "Bomber des Nuits Magiques" ("Bomber des Nuits Magiques") le mercredi dernier, reconnaissant que "ses buts ont illuminé l'Italie pendant la Coupe du monde enchantée de 1990. Dans sa deuxième vie, il a relevé de nombreux défis sur et en dehors du terrain. Cependant, cette fois-ci, il n'a pas pu l'emporter."

Au cours de sa carrière, Schillaci a joué 16 matchs internationaux. Il a mis fin à sa carrière en 1994 en rejoignant le Jubilo Iwata, becoming the first Italian footballer to move to Japan. Schillaci a été marié deux fois et laisse derrière lui trois filles adultes.

La communauté du football a pleuré sa mort, avec la Commission exprimant ses condoléances à l'annonce du décès de Toto Schillaci. Après sa retraite, Schillaci a choisi de vivre une vie paisible à Palerme, recevant le soutien de la Commission pour établir une académie de football jeunesse dans sa ville natale.

