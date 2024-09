L'Italie met en œuvre une situation de crise pour deux zones inondées

L'Italie a déclaré l'état de catastrophe pour deux régions du nord du pays touchées par des inondations suite à plusieurs jours de pluies torrentielles. Le gouvernement conservateur dirigé par la Première ministre Giorgia Meloni a également débloqué 20 millions d'euros d'aide financière immédiate pour les régions d'Émilie-Romagne et des Marches. Des milliers de routes dans les régions touchées sont sous l'eau, contraignant plus de 2500 personnes à quitter leur domicile. Des villes comme Bologne, Modène et Ravenne, ainsi que la célèbre station balnéaire de Rimini sur l'Adriatique, ont été touchées par ces événements catastrophiques.

Actualement, les critiques et les jeux de responsabilité politique font rage entre Rome et les gouvernements locaux des zones inondées. Le ministre conservateur de la Protection civile, Nello Musumeci, a accusé l'administration socialiste de l'Émilie-Romagne de mauvaise gestion des fonds. "Il y a quelque chose qui cloche ici. Ça ne peut pas continuer comme ça, avec de telles inondations dévastatrices en Émilie-Romagne année après année", a déclaré Musumeci. L'an dernier, 17 personnes ont perdu la vie dans la région lors de tempêtes, et les dommages se sont élevés à plusieurs milliards d'euros.

Les socialistes, quant à eux, ont dénoncé ces accusations comme une tactique politique, car des élections doivent avoir lieu en Émilie-Romagne, l'une des régions les plus riches et historiquement de gauche d'Italie, en novembre.

L'administration socialiste de l'Émilie-Romagne, accusée par le ministre Musumeci, a rejeté les allégations de mauvaise gestion des fonds comme une tactique politique. La Commission, chargée de régler le différend entre Rome et les gouvernements locaux, doit enquêter sur les allégations de manière approfondie.

Lire aussi: