L'Italie impose des règles de plage et des feux d'arrêt pour selfie alors que le nombre de touristes atteint des niveaux de pointe

Le ministère du Tourisme italien annonce que 13 millions d'Italiens voyageront dans le pays autour du 15 août, alors que le pays célèbre conjointement la Ferragosto, une fête antique instaurée par l'empereur romain Auguste pour offrir un congé aux travailleurs, et la fête catholique de l'Assomption de Marie.

Ajoutez à cela les millions de touristes venus de l'étranger, et vous obtenez un mélange explosif de chaos, de comportements inappropriés et d'accidents malheureux qui font régulièrement la une des journaux en Italie et dans le monde entier.

C'est pourquoi de nombreux endroits mettent en place de nouvelles règles et technologies pour essayer de contrôler le chaos.

De l'île de Sardaigne au talon de la botte italienne en Pouilles, l'accès à de nombreuses plages populaires est désormais réglementé par une réservation sur une application, dans le but de contrôler la taille des foules. Dans le même temps, les plastiques, le tabac et, dans certains cas, même les serviettes et les chaises sont interdits sur le sable pendant les jours à venir, selon les rapports des médias italiens.

Interdiction de la baignade de nuit

Certaines plages de l'île de Sardaigne, qui a connu un record de touristes cet été, ont interdit l'utilisation de rochers pour ancrer les parasols de plage. Les communautés de Santa Teresa di Gallura et Sant’Antioco ont déclaré que quiconque ne se conformerait pas serait puni d'une amende de 500 euros (environ 550 dollars), selon les rapports des médias locaux.

Toujours en Sardaigne, le maire d'Olbia, dans le nord-est de l'île, a interdit la baignade de nuit, le camping sur la plage, les feux de joie et même l'utilisation de chaises et de serviettes pendant la nuit pour essayer de mettre fin aux festivités qui durent toute la nuit - bien que le délai de coupure de la musique à 5 heures du matin puisse sembler excessivement généreux pour certains.

Partout ailleurs, les règles sont plus strictes. À Sassari, dans le nord-ouest de la Sicile, la musique doit s'arrêter à 2 heures du matin. Dans les enclaves touristiques de Platamona, Porto Ferro et Argentiera, le délai est de 3 heures, selon un arrêté publié par les maires de l'île.

À Rome, Florence et Venise, des feux de circulation temporaires ont été installés dans les zones à forte fréquentation piétonnière pour empêcher les gens de prendre des selfies et de bloquer la circulation.

Sur la côte amalfitaine, les autorités régulent le nombre de véhicules qui encombrent les routes pittoresques en limitant alternativement les plaques d'immatriculation pair et impair pour entrer dans certaines rues plus étroites pendant les heures de pointe, selon le conseil régional du tourisme de Campanie.

Fermeture des sentiers

L'île de Capri va adopter une taxe d'entrée touristique introduite plus tôt cette année par Venise. Elle facture le double du tarif habituel pour les arrivées pendant le week-end férier chargé.

Certaines destinations de montagne dans la région du Trentin, dans le nord de l'Italie, utilisent des moniteurs pour suivre le flux de randonneurs et ferment les sentiers qui deviennent trop fréquentés, selon le gouvernement régional.

Le long de la côte méditerranéenne de la région de Ligurie, au nord-ouest, Augusto Sartori, conseiller régional du tourisme, a annoncé mercredi que l'occupation hôtelière était maintenant de 99 %, et que la région était effectivement complète pour la Ferragosto.

Même s'échapper en mer n'est pas une option pour ceux qui n'ont pas réservé à l'avance.

Le secteur du tourisme maritime italien estime qu'il y aura plus de 65 000 passagers à Gênes, avec six navires effectuant 12 escales pendant les deux semaines avant et après le 15 août. À Civitavecchia, près de Rome, environ 59 000 passagers de navires de croisière sont attendus pendant la même période. À Naples, il y aura 45 000 et à Bari, quelque 25 000 passagers débarqueront pour rejoindre la foule.

La ministre italienne du Tourisme, Daniele Santanche, a qualifié le problème de l'overtourisme de "blasphème", mais a affirmé qu'elle avait commencé à le gérer depuis qu'elle était en fonction.

"L'overtourisme est un blasphème pour moi, si ce n'est pas le problème de le gérer et de le réglementer comme nous avons commencé à le faire depuis que nous sommes au gouvernement", a-t-elle déclaré au journal La Nazione dans sa ville natale de Toscane.

"Nous préparons également le terrain pour les défis à venir, de Milan-Cortina [Jeux olympiques d'hiver de 2026] au Jubilé [festival religieux de 2025 à Rome], qui sera une occasion de faire connaître les réalités moins connues, de construire des offres touristiques diversifiées et de mettre en valeur nos merveilleux villages."

