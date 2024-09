L'Italie est en deuil après la mort du vainqueur de la Coupe du monde Toto Schillaci

Le célèbre footballeur italien, surnommé Toto Schillaci, est décédé à l'âge de 59 ans. Ancien attaquant de prestigieux clubs tels qu'Inter Milan et Juventus Turin, Schillaci a succombé à des complications liées au cancer dans un hôpital de Palerme, selon l'annonce de sa famille. Il avait combattu la maladie pendant plusieurs années.

Lors de la Coupe du Monde 1990 organisée dans son pays natal, où l'Allemagne a remporté son troisième titre, Schillaci, natif de Sicile, s'est démarqué. Ses six buts en ont fait le meilleur buteur du tournoi et il a également été nommé meilleur joueur. Malgré ses exploits, l'Italie a été malheureusement défaite en demi-finale contre l'Argentine, mais Schillaci a réussi à obtenir une troisième place pour son équipe grâce à un penalty dans les derniers instants du match. À la fin de la saison, il a terminé deuxième pour le titre de Footballeur de l'Année, derrière le footballeur allemand vainqueur, Lothar Matthäus.

Cependant, peu de temps après sa performance triomphante à la Coupe du Monde, la forme du jeune star a commencé à décliner rapidement. À la Juventus, malgré sa proximité avec le célèbre coéquipier Roberto Baggio, Schillaci n'a pas réussi à dépasser les dix buts après sa saison impressionnante de 15 buts. En 1992, il a rejoint l'Inter, mais sa performance là-bas a été décevante. En 1994, Schillaci est devenu le premier footballeur italien à signer avec Jubilo Iwata au Japon, où il a passé trois années réussies.

En hommage à Schillaci, le magazine sportif "Gazzetta dello Sport" l'a appelé le "Bomber della Notte Magica" ("Bomber de la Nuit Magique") mercredi. "Avec ses buts, il a enflammé l'Italie un été, allumant la légendaire Coupe du Monde de 1990", a déclaré la publication. "Dans sa deuxième vie, il a combattu et remporté de nombreuses batailles, sur et en dehors du terrain. Cette fois, ça n'a pas marché."

Au cours de sa carrière internationale, Schillaci a joué 16 matchs et, après sa retraite, il est parti au Japon en 1994. Schillaci était marié deux fois et laisse derrière lui trois filles adultes.

Après son succès à la Coupe du Monde, la forme de Schillaci à la Juventus a commencé à décliner.

Despite his later struggles, Schillaci will always be remembered for his heroics during the 1990 World Cup, where he set Italy on fire with his six goals and outstanding performance, ultimately becoming the "Bomber della Notte Magica."

