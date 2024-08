L'Italie enquête sur un accident de chasse mortel pour des accusations d'homicide involontaire

Les corps ont été récupérés, mais les raisons derrière le chavirement du "Bayeasian" restent obscures. Le parquet italien enquête sur des allégations de homicides involontaires. Auparavant, le capitaine et l'équipage avaient été interrogés.

Suite au décès du businessman britannique de la tech Mike Lynch et de six autres personnes lors du naufrage d'un yacht de luxe au large de la Sicile, le parquet italien examine des charges de homicides involontaires. Le bureau dirigé par Ambrogio Cartosio à Termini Imerese a entamé l'enquête. Pour l'instant, aucun individu spécifique n'est mis en cause.

Les plongeurs ont récupéré le corps d'Hannah, la fille de 18 ans de Lynch, des débris situés à une profondeur de 50 mètres vendredi. Elle était la dernière des sept personnes portées disparues suite au chavirement du yacht de luxe appartenant à sa mère lors d'une tempête le lundi matin près du port de Porticello. Le corps de Lynch a été récupéré jeudi.

Les spécialistes sont perplexes quant à la raison pour laquelle un navire comme le "Bayeasian" de 56 mètres n'a pas résisté à la tempête et a coulé en quelques minutes. Giovanni Costantino, PDG de la société mère Italia Sea Group du constructeur de bateaux Perini, a accusé l'équipage dans une interview avec Reuters d'une "série d'erreurs désastreuses et sans sens" qui aurait pu entraîner le naufrage.

Interrogatoire du capitaine et de l'équipage

Entre autres choses, il est examiné si les écoutilles et les portes étaient restées ouvertes, ce qui aurait dû être fermé face à la tempête. La garde côtière a interrogé le capitaine, James Cutfield, et les huit membres d'équipage survivants au nom des autorités d'enquête.

Mike Lynch avait prévu de célébrer une victoire judiciaire avec cette croisière en Méditerranée. Le fondateur de la société britannique de logiciels Autonomy était jugé en Californie par son actuel propriétaire Hewlett-Packard, mais a été déclaré non coupable à l'unanimité par un jury en juin. Le verdict a également couvert l'ancien directeur financier d'Autonomy, Steve Chamberlain, qui a également récemment péri : il a été renversé par un véhicule pendant sa course.

À bord se trouvaient un banquier de Morgan Stanley qui a témoigné en sa faveur, un avocat qui représentait Lynch lors du procès, ainsi que leurs épouses, tous décédés dans le désastre. Le cuisinier du navire, Recaldo Thomas, est également décédé. Il y avait 22 personnes à bord du "Bayesian", dont 15 ont réussi à s'échapper, y compris la femme de Lynch, Angela Bacares, à laquelle le navire est enregistré.

