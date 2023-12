L'Italie élimine la Belgique en demi-finale de l'Euro 2020

Les trois buts des Azzurri (2-1) ont été inscrits en première mi-temps, avec des réalisations brillantes de Nicolo Barella et de Lorenzo Insigne, qui ont permis à l'équipe de prendre une avance de deux buts.

Cependant, le déficit était réduit de moitié quelques instants plus tard, Romelu Lukaku transformant le penalty à la suite d'une faute maladroite de Giovanni Di Lorenzo sur l'adolescent Jeremy Doku, qui s'est distingué parmi les stars les plus confirmées de la Belgique.

Lukaku a eu deux belles occasions d'égaliser en seconde période, mais la défense italienne a empêché l'attaquant de l'Inter Milan d'avoir un regard franc sur le but.

L'Italie a joué dos au mur pendant la majeure partie du match, mais le manque de tranchant de la Belgique en attaque a fait que la paire de vétérans de la défense centrale, Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci, n'a été que rarement inquiétée.

Des stars en perte de vitesse ?

La Belgique a abordé ce tournoi avec de grandes attentes, beaucoup considérant l'Euro 2020 comme la dernière chance pour la "génération dorée" vieillissante du pays de remporter un titre.

Jusqu'à présent, les Diables Rouges ont été à la hauteur des attentes, remportant leurs trois matches de groupe avant d'écarter efficacement, voire catégoriquement, le Portugal, champion en titre, en huitièmes de finale.

À l'inverse, peu de gens s'attendaient à ce que l'Italie brille autant qu'elle l'a fait lors de l'Euro 2020.

L'énergie débordante de joueurs comme Leonardo Spinazzola et Manuel Locatelli a donné à cette équipe un avantage offensif passionnant, tandis que le retour de Marco Verratti, de retour de blessure, a donné au milieu de terrain une plus grande maîtrise.

La Belgique a commencé ce match - peut-être comme prévu - sur les chapeaux de roue, Lukaku trouvant des espaces dans le dos de la défense italienne à deux reprises en début de match. Ces occasions n'ont pas abouti, mais c'était un signe avant-coureur car la Belgique a dominé la première demi-heure.

L'Italie pensait avoir pris l'avantage contre le cours du jeu après que Leonardo Bonucci eut détourné un coup franc d'Insigne, mais la VAR a jugé que le défenseur s'était retrouvé hors-jeu de justesse.

Outre Eden Hazard, on s'attendait à ce que Kevin De Bruyne manque ce match en raison d'une blessure - ou du moins qu'il ne soit pas suffisamment en forme pour être sur le banc - mais l'entraîneur Roberto Martinez a surpris tout le monde en incluant la star de Manchester City dans son équipe de départ.

La blessure à la jambe de De Bruyne ne s'est pas manifestée au début de la rencontre, car l'attaquant a dicté le jeu depuis le milieu de terrain et s'est montré explosif en contre-attaque.

Après l'une de ses nombreuses chevauchées vers l'avant, une belle frappe du gauche a permis au gardien italien Gianluigi Donnarumma d'effectuer une brillante parade. Le jeune gardien est à nouveau sollicité peu après, détournant une frappe à ras de terre de Lukaku sur le poteau.

Mais la Belgique devait regretter de ne pas avoir su tirer profit de sa domination initiale, car l'Italie prenait l'avantage à la demi-heure de jeu.

Barella récupérait un ballon perdu dans la surface de réparation et se frayait un chemin à travers trois maillots rouges, avant de décocher une frappe vicieuse au second poteau qui ne laissait aucune chance à Thibaut Courtois.

La Belgique reprenait là où elle s'était arrêtée avant le but, soufflant et soufflant mais n'inquiétant pas vraiment la ligne arrière de l'Italie.

L'équipe de Mancini s'est peut-être quelque peu éloignée du manuel classique de la défense italienne, mais de nombreuses caractéristiques qui ont fait le succès des équipes italiennes du passé sont toujours présentes, notamment dans la gestion de la défense par le vétéran Chiellini.

Cependant, c'est l'Italie qui a marqué à nouveau, et c'est Insigne qui a inscrit l'un des buts les plus marquants du tournoi. Le petit attaquant de Naples s'enfonce sur son pied droit et enroule une magnifique frappe qui passe le bras tendu de Courtois et se loge dans la lucarne opposée.

La Belgique est sous le choc, ses joueurs se tiennent les mains sur les hanches, tandis que Martinez regarde, les bras croisés, avec déjà une pointe de résignation sur le visage.

Quelques secondes plus tard, l'arbitre Slavko Vincic désignait le point de penalty à la suite d'une maladresse de Di Lorenzo, qui avait poussé Doku.

Lukaku n'a pas hésité à transformer le penalty en le martelant au milieu du but.

Si les 45 premières minutes ont été à la hauteur de la meilleure mi-temps de l'Euro 2020 jusqu'à présent, la deuxième période n'a pas commencé de la même manière. Les deux équipes semblaient se contenter de reprendre leur souffle, mais la Belgique se mettait rapidement à presser le jeu à la recherche d'une égalisation.

La première occasion se présente à l'heure de jeu, après une course et une passe incisive de Doku pour De Bruyne, qui place le ballon au fond des filets. Il semble que Lukaku puisse reprendre le ballon au second poteau, mais une déviation de Spinazzola le met hors de portée de l'attaquant.

Les défenseurs italiens, en particulier Chiellini, fêtaient le but de Spinazzola comme s'il l'avait marqué.

La Belgique a continué à tout donner à l'Italie, y compris au gardien Courtois sur le dernier corner du match, mais en vérité la ligne arrière italienne n'a jamais semblé pouvoir être franchie.

Pour la "génération dorée" de la Belgique, cela pourrait bien être la fin de la route, mais l'Italie, qui n'a même pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2018, a désormais une chance réaliste de remporter son premier grand trophée depuis la Coupe du monde 2006.

