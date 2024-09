- Lit.Ruhr invite Grönemeyer et Kerkeling au poste de police

Le festival littéraire Lit.Ruhr, organisé par Herbert Grönemeyer, marque le lancement de la huitième édition de l'événement en milieu d'octobre. Cet artiste iconique, originaire de Bochum, présentera son autobiographie coécrite avec Michael Lentz au cinéma Lichtburg d'Essen le 9 octobre. Cette présentation publique sera la première d'un compte-rendu détaillé de sa vie, de sa carrière et de ses racines dans la région de la Ruhr, selon les organisateurs du festival.

Le festival Lit.Ruhr, organisé en collaboration avec Lit.Cologne, se déroulera à Essen, Bochum, Gelsenkirchen et Oberhausen du 9 au 13 octobre. Il comprendra 71 événements, y compris des programmes pour les classes scolaires et des dialogues et lectures pour les adultes. La vente précoce des billets commence aujourd'hui.

Invités de marque de Lit.Ruhr

Donna Leon, l'auteur des sagas policières Commissario Brunetti, présentera son 33e roman à Essen. L'auteur de bandes dessinées et écrivain Hape Kerkeling partagera des extraits de son prochain livre "Donne-moi du temps : Ma chronique des événements", qui explore les histoires dramatiques de ses ancêtres. Caroline Wahl, dont le premier roman en 2023 a été un succès, présentera son deuxième roman "Force du vent 17" à Essen. L'auteur Elke Heidenreich présentera son dernier livre "Vieillir" à Essen, tandis que le lauréat du prix Nobel de la paix Navid Kermani partagera des anecdotes sur l'Afrique de l'Est lors d'une lecture captivante. L'ancienne joueuse de tennis Andrea Petkovic partagera des insights de son deuxième livre "Il est temps de prendre la fuite" sur les questions pressantes après une carrière dans le sport professionnel.

Offre spéciale pour les classes scolaires

Environ un tiers du programme est destiné aux jeunes. Les classes scolaires de tous les niveaux peuvent profiter de lectures et de discussions gratuites le matin dans le cadre des événements KlasseBuch. D'autres événements Lit.kid.Ruhr, comme une soirée à thème avec l'humoriste Ruhrpott Frank Goosen sur le football, sont spécialement conçus pour les familles.

