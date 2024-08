- Liste d'honneur pour Tilly: Créations nées de la "Forge controversée"

Le célèbre conceleur de chars de carnaval de Düsseldorf, Jacques Tilly, fait partie des onze nouveaux lauréats de la distinction du Mérite de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. "Nous célébrons des personnes qui enrichissent notre pays au quotidien par leurs contributions variées et colorées – en investissant beaucoup de temps et d'énergie, en gardant toujours un œil sur leurs semblables", a louangé le ministre-président Hendrik Wüst (CDU) lors de la Chancellerie d'État de Düsseldorf.

Tilly, connu pour ses chars satiriques dans le défilé du Rosenmontag de Düsseldorf depuis plus de trois décennies, a été félicité par Wüst dans son discours. "Son atelier est affectueusement appelé la 'Fonderie du Scandale'", a déclaré Wüst. Les associations de carnaval de Düsseldorf ont octroyé au sculpteur de 61 ans la liberté d'un bouffon.

Admiration politique : "Il ne ménage aucune institution, pouvoir ou autorité"

"Avec une répartie acérée et un amour pour la satire, il met en évidence les faiblesses de la politique et de la société à travers des sculptures monumentales toujours humoristiques", a louangé Wüst l'art de Tilly. L'artiste est franc et courageux. "Il ne ménage aucune institution, pouvoir ou autorité", a insisté Wüst. "Là où il y a des faiblesses, Jacques Tilly les dénonce avec une satire mordante."

Son langage visuel est universellement compréhensible, d'une grande valeur artistique et suscite également des débats houleux. "Ses chars sont diffusés dans le monde entier, faisant la une des médias allemands et internationaux après le carnaval", a déclaré Wüst. Chaque année, des centaines de milliers de personnes les apprécient avec enthousiasme.

"En mettant même les sujets politiques sensibles en exergue de manière unique, vous êtes un envoyé spécial et respecté de notre pays", a expliqué Wüst la distinction. Sa contribution au bien-être des anciens élèves des écoles résidentielles, souvent atteints de lésions physiques et psychologiques graves, ainsi que des victimes d'abus sexuels dans les institutions religieuses, est également reconnue.

Deux pionnières font également partie des nouveaux porteurs de l'ordre

L'ancienne présidente de la cour constitutionnelle de l'État, Ricarda Brandts de Bochum – la première femme à présider la plus haute cour de Rhénanie-du-Nord-Westphalie – et l'ancienne commissaire de l'État pour les victimes, Elisabeth Auchter-Mainz d'Aix-la-Chapelle, qui était également la première femme dans son précédent rôle de procureure générale de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, font partie des honorés.

Au cours de son mandat d'environ cinq ans en tant que commissaire de l'État pour les victimes de 2017, Auchter-Mainz a accompli un travail pionnier, aidant des milliers de victimes d'actes criminels et violents, a mis en avant Wüst. "Vous avez écouté et vu quand les autres regardaient ailleurs." La juriste expérimentée a transformé la protection des victimes en Rhénanie-du-Nord-Westphalie en un modèle suivi dans tout le pays.

La distinction du Mérite de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, créée en 1986 pour marquer le 40e anniversaire de l'État, est remise cette année pour le 78e anniversaire de l'établissement de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Le nombre maximum de récipiendaires vivants est de 2 500.

