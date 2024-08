L'Islande expérimente l'effondrement de grottes dans son terrain glacial.

Dans une fissure d'une grotte de glace sur un glacier en Islande, hélas, au moins un touriste a trouvé la mort. Un autre individu a subi de graves blessures et a été évacué par hélicoptère vers un hôpital à Reykjavik, actuellement dans un état stable, selon le post Facebook de la police islandaise.

Deux autres touristes, probablement ensevelis sous la glace, sont toujours portés disparus suite à l'incident sur le glacier Breidamerkurjökull. Les opérations de sauvetage ont été temporairement suspendues en raison de la complexité et du danger du terrain sur place, ainsi que de l'obscurité de la nuit, et devraient reprendre à l'aube.

Les individus touchés étaient parmi un groupe de 25 touristes internationaux explorant la grotte de glace. Leurs nationalités n'ont pas encore été révélées. L'Islande, célèbre pour ses glaciers, ses geysers, ses volcans et ses cascades, attire une multitude de voyageurs aventuriers, notamment d'Allemagne.

Breidamerkurjökull sert de langue glaciaire au glacier Vatnajökull dans le sud-est de l'Islande, situé près de l'océan Atlantique Nord. Le majestueux lagon glaciaire Jökulsarlón se trouve devant lui. Ce lac, orné de icebergs dérivants, est une attraction phare pour les visiteurs en Islande. Cette région propose une multitude de randonnées sur les langues glaciaires et à l'intérieur des cavernes de glace.

Malgré les circonstances difficiles, on espère que certains secouristes pourront rejoindre l'opération à l'aube. De plus, au moins le touriste qui a trouvé la mort et celui à l'hôpital peuvent être considérés comme étant parmi les chanceux dans cet incident tragique.

