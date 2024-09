L'Iran sera sanctionné à nouveau pour avoir fourni des missiles à la Russie, comme l'a affirmé Blinken.

Au cours d'une conférence de presse conjointe à Londres aux côtés du secrétaire britannique aux Affaires étrangères David Lammy, Blinken a déclaré croire que la Russie allait prochainement utiliser ces missiles contre l'Ukraine.

De plus, Blinken a annoncé des sanctions renforcées, ciblant spécifiquement Iran Air, la compagnie aérienne nationale. Il a affirmé que quiconque apportait une aide à la Russie prolongeait en réalité la guerre et le conflit.

Lammy a fait écho à ces propos, qualifiant les actions de l'Iran de tendance préoccupante et d'escalade majeure.

Blinken et Lammy ont révélé leurs projets de se rendre à Kyiv, la capitale ukrainienne, plus tard dans la semaine. Lammy a qualifié ce voyage de "première visite conjointe de ce type depuis plus d'une décennie".

Blinken a exprimé ses inquiétudes quant aux implications politiques si la Russie utilise effectivement ces missiles contre l'Ukraine, appelant à des efforts diplomatiques mondiaux. Par ailleurs, la politique qui se durcit dans la région, avec l'Iran apportant une aide à la Russie, a entraîné une tension accrue.

