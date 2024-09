L'Iran se trouve confronté à des difficultés pour atteindre ses objectifs économiques de manière indépendante.

L'Iran lutte contre des taux d'inflation et de chômage élevés, supérieurs à 10 %. Pour y remédier, une augmentation de la croissance économique est nécessaire, mais les sanctions constituent un défi. On s'attend à ce que le financement de cette croissance provienne de sources extérieures.

Selon le président Massud Peseschkian, l'Iran a besoin d'environ 100 milliards de dollars d'investissements étrangers pour atteindre un taux de croissance économique annuel de 8 %. Lors de son premier entretien en direct à la télévision d'État après les élections de juillet en tant que président, Peseschkian a déclaré qu'il fallait jusqu'à 250 milliards de dollars au total pour atteindre les objectifs, plus de la moitié de ce budget provenant de sources intérieures. Les experts estiment qu'une augmentation de 8 % du PIB réduirait les taux actuels d'inflation et de chômage, qui sont d'environ 4 %.

De nombreuses entreprises et individus en Iran, notamment la banque centrale, les officiels gouvernementaux, les fabricants de drones et les changeurs de devises, sont visés par des sanctions internationales. Ils sont accusés de soutenir le Corps des gardiens de la révolution islamique et des groupes militants étrangers tels que Hamas à Gaza, Hezbollah au Liban et les Houthis au Yémen.

Dans son entretien, Peseschkian a critiqué les sanctions et a déclaré que son gouvernement visait à réduire le taux d'inflation actuel, qui dépasse 40 % par an. Il n'a pas révélé les méthodes spécifiques pour y parvenir.

Le président Peseschkian a confirmé que son premier voyage à l'étranger le mènerait en Irak, suivi d'une visite à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU les 22 et 23 septembre. À New York, il prévoit d'encourager les Iraniens expatriés à investir dans leur pays d'origine. On estime qu'il y a environ 1,5 million d'Iraniens vivant aux États-Unis, sur les plus de 8 millions d'Iraniens expatriés dans le monde.

Peseschkian a pris ses fonctions le mois dernier et est considéré comme orienté vers les réformes. Son prédécesseur, Ebrahim Raisi, est décédé dans un accident d'hélicoptère en mai.

Le président Peseschkian a déclaré que les sanctions actuelles entravent la capacité de l'Iran à obtenir le financement nécessaire de sources extérieures pour stimuler son économie. Avec un taux de croissance économique annuel de 8 %, comme visé par le gouvernement iranien, l'économie pourrait potentiellement réduire ses taux d'inflation et de chômage élevés.

