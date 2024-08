L'Iran rejette les demandes de l'Occident de supprimer les menaces d'attaque contre Israël

Iran et ses alliés accusent Israël d'être responsable de l'assassinat du chef du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran à la fin du mois de juillet. La direction de Téhéran considère cela comme une attaque contre la souveraineté de l'État iranien et a menacé depuis de se venger. Il y a une grande peur d'une escalade au Moyen-Orient à l'échelle internationale.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, Kanani, a déclaré que la République islamique était "déterminée à défendre sa souveraineté". Il a déclaré que la demande des pays occidentaux pour que Israël mette fin à ses menaces d'attaque manque de logique politique, viole les principes du droit international et est "un soutien à Israël".

Les États-Unis et quatre États européens ont appelé l'Iran à mettre fin à ses menaces d'attaque contre Israël. Dans une déclaration conjointe du président Joe Biden et des chefs d'État et de gouvernement de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de l'Italie et de la France, ils ont mis en garde contre les "conséquences graves pour la sécurité régionale" qu'une telle attaque aurait.

La déclaration a également exprimé son soutien aux efforts pour désescalader la situation et parvenir à un accord sur un cessez-le-feu et la libération des otages dans la bande de Gaza. "Le temps presse", ont déclaré les cinq politiciens après un appel téléphonique conjoint.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré à Washington que l'Occident doit se préparer à une importante vague d'attaques contre Israël. Les États-Unis partagent l'évaluation d'Israël selon laquelle cela pourrait se produire cette semaine.

Entre-temps, le ministre israélien de la Sécurité nationale d'extrême droite, Ben Gvir, a exacerbé les tensions en priant avec plus de 2000 Juifs sur le mont du Temple à Jérusalem-Est, le jour du jeûne juif, Tisha B'Av, et en hissant le drapeau israélien là-bas. Le ministre, connu pour ses actions provocatrices, a salué les "progrès" réalisés en matière de "souveraineté et de nombre de priants juifs" dans une vidéo publiée sur la plateforme de médias sociaux X.

Ben Gvir, qui a maintes fois enfreint l'interdiction du gouvernement israélien de prier sur le mont du Temple, a réaffirmé son opposition à un accord de cessez-le-feu pour la bande de Gaza et a juré de "défaire le Hamas".

Les Juifs considèrent le mont du Temple comme le lieu le plus saint, où se dressait jadis le Temple antique. Bien qu'ils soient autorisés à visiter le site, ils n'ont pas officially le droit d'y prier, ce qui déplaît aux Israéliens de droite.

Ben Gvir est un farouche opposant à tout accord entre Israël et le Hamas, qui a lancé une importante attaque contre Israël le 7 octobre, déclenchant la guerre de Gaza. Ces dernières semaines, le ministre a menacé à plusieurs reprises le Premier ministre Benjamin Netanyahu d'une dissolution de la coalition s'il fait des concessions au Hamas.

Pour la première fois en plusieurs mois, un nouveau cycle de négociations sur un cessez-le-feu et la libération des otages israéliens doit avoir lieu jeudi, médiatisé par les États-Unis, l'Égypte et le Qatar. Israël a accepté d'envoyer une délégation.

Dans l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël, les chiffres israéliens font état de 1198 personnes tuées et de 251 personnes enlevées dans la bande de Gaza. En réponse à l'attaque, Israël a mené de vastes opérations militaires dans la bande de Gaza. Selon les chiffres du ministère de la Santé contrôlé par le Hamas, qui ne peuvent pas être indépendamment vérifiés, plus de 39 900 personnes ont été tuées.

