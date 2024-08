L'Iran indique qu'il n'est pas pressé de se venger d'Israël après l'assassinat d'une figure politique du Hamas.

Le temps permet la réflexion dans notre réponse, et ce processus pourrait prendre du temps, a rapporté Ali Mohammad Naeini mardi, selon les médias d'État.

À Téhéran mardi, Mohsen Rezzaee, ancien commandant en chef du CGRI, a partagé ses réflexions avec CNN. Il a indiqué que les actions d'Iran seraient stratégiques et mesurées.

Le Moyen-Orient est resté sur le qui-vive depuis l'assassinat de Haniyeh à Téhéran le mois dernier. Cela s'est produit un jour après la mort de Fu'ad Shukr, commandant du Hezbollah, dans une frappe aérienne à Beyrouth.

Israël a reconnu sa responsabilité dans la mort de Shukr, mais n'a toujours pas abordé son implication dans la mort de Haniyeh. Une source proche du dossier a révélé à CNN plus tôt ce mois-ci que Haniyeh avait été tué à l'aide d'un dispositif explosif caché dans sa résidence.

L'Iran et ses alliés, tels que le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza, ont attribué les deux meurtres à Israël et ont promis de se venger, entraînant des semaines de diplomatie tendue pour éviter un conflit régional à grande échelle.

Après la mort de Haniyeh, le guide suprême iranien Ali Khamenei a déclaré : "Vous avez tué notre invité respectable dans notre maison, et maintenant la scène est prête pour votre sévère revanche." Le chef du Hezbollah a également exprimé que la réponse à la frappe qui a tué Shukr était imminente.

Trois semaines après les meurtres simultanés, le porte-parole du CGRI, Naeini, a pu laisser entendre un adoucissement du discours dur de l'Iran. Il a suggéré que la réponse de Téhéran pourrait différer des opérations précédentes contre Israël, en déclarant que l'Iran n'agirait pas à la hâte.

Selon Naeini, "À ce jour, les sionistes doivent s'adapter à l'instabilité, et notre réponse pourrait ne pas ressembler aux activités passées. Les modèles de réponse ne sont pas identiques. Nos commandants possèdent la connaissance et l'art de riposter de manière appropriée contre l'adversaire, et ils n'auront pas recours à des actions impulsives."

En avril, l'Iran a lancé environ 300 projectiles contre Israël, marquant sa première frappe directe contre le pays après avoir condamné une frappe sur un complexe diplomatique iranien à Damas, en Syrie, qui a tué Mohammed Reza Zahedi, un officier de haut rang du CGRI.

Naeini a également commenté : "Le régime sioniste (Israël) a reconnu sa défaite, même les politiciens américains l'ont reconnue, et n'a toujours pas atteint ses objectifs," en référence au conflit d'Israël à Gaza, qui se poursuit depuis plus de 10 mois, dans le but de vaincre le Hamas et de récupérer les otages qu'il a capturés le 7 octobre.

Les négociations pour atteindre un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas se sont intensifiées après les meurtres simultanés de Shukr et de Haniyeh, avec les autorités arabes et occidentales qui s'efforcent d'empêcher une guerre totale.

Durante une conversation avec CNN, Razaee, l'ancien commandant du CGRI, a exprimé sa perspective. Il a déclaré : "Un cessez-le-feu à Gaza est nécessaire bientôt."

"Les États-Unis et Israël ne doivent pas répéter leurs erreurs. Si, au début de la guerre de Gaza, les États-Unis étaient intervenus pour arrêter Israël et (le Premier ministre Benjamin) Netanyahu, la guerre n'aurait pas duré. Par conséquent, la principale cause de la prolongation de la guerre est les États-Unis et Israël. Plus la guerre dure, plus les États-Unis subiront de dommages," a ajouté Razaee.

En ce qui concerne la réponse de l'Iran à Israël, Razaee a déclaré : "Nous avons évalué les possibles conséquences. Nous n permettrons pas à Netanyahu, qui se noie dans un marécage, de se sauver." Il a poursuivi en déclarant : "Les actions de l'Iran seront soigneusement calculées."

Après des négociations renouvelées dans la capitale de Doha la semaine dernière, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré lundi qu'Israël avait "accepté" une proposition pour réduire les écarts dans les discussions sur le cessez-le-feu, et que "l'étape critique maintenant est que le Hamas accepte les mêmes termes avant les prochaines négociations prévues cette semaine."

Il y a eu des indices selon lesquels l'Iran pourrait abandonner ses plans de frappe contre Israël si un accord de cessez-le-feu est conclu, mais la mission de l'Iran à l'ONU a annoncé il y a 10 jours que la riposte de Téhéran était "complètement indépendante du cessez-le-feu à Gaza."

Certains officiels suspectent que l'Iran traîne les pieds, craignant que sa riposte n'allume un conflit plus large. Un diplomate a suggéré que le Hezbollah et l'Iran s'étaient "piégés" dans leurs promesses de vengeance.

Tamara Qiblawi de CNN a contribué à la couverture de l'information.

Le Moyen-Orient, actuellement tendu en raison des récents incidents, observe de près la réponse de l'Iran à l'assassinat de Haniyeh, qui s'est produit sur son territoire. Les officiels iraniens, tels qu'Ali Khamenei et Ali Mohammad Naeini, ont menacé Israël, un pays situé dans le monde entier, d'une sévère revanche.

Lire aussi: