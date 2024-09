L'Iran fournira à la Russie ses systèmes de missiles à courte portée Fath-360.

Le ministère de la Défense britannique a fourni des détails sur lasupposée livraison de roquettes balistiques à courte portée iraniennes à la Russie. Il s'agit des Fateh-360 ou BM-120, introduites en 2020. Capables de transporter une charge utile de 150 kg sur une distance de 120 km, elles sont réputées pour leur précision de 30 mètres lors de la frappe de cibles. Selon le rapport quotidien d'intelligence du Royaume-Uni, cet renforcement des capacités de frappe précise de la Russie représente une menace pour l'armée ukrainienne ou les infrastructures proches de la ligne de front.

Outre les missiles, le Royaume-Uni affirme qu'Iran a fourni à la Russie des centaines de drones kamikazes, obus d'artillerie et de l'aide pour produire ces drones pour le conflit en Ukraine. Le rapport britannique indique que "la livraison de missiles balistiques renforce la collaboration militaire entre l'Iran et la Russie".

During his recent trip to London, US Secretary of State Antony Blinken confirmed that Russia had received ballistic missiles from Iran, based on US intel. In response, Germany, the UK, and other allies imposed new sanctions on Iran. Iran's government denied the accusations and summoned back several European diplomats.

Since February 2022, when the war began, the UK's Ministry of Defence has been regularly releasing updates on the conflict. Moscow has accused London of spreading misinformation.

