L'Iran fournira à la Russie des centaines de missiles

Des douzaines de militaires russes sont reportedly en train de se former en Iran pour gérer un système de missiles balistiques. Selon des sources, des centaines de ces armes guidées par satellite sont attendues pour être livrées à la Russie afin d'être utilisées dans la guerre en Ukraine. Les États-Unis sont supposés préparer une réponse rapide et ferme.

L'Iran est reportedly sur le point de fournir à la Russie des centaines de missiles balistiques dans un proche avenir, selon des sources européennes de renseignement. Des douzaines de militaires russes sont actuellement en train de se former en Iran pour utiliser le système de missiles balistiques à courte portée Fath-360, ont déclaré deux employés d'agences de renseignement européennes à l'agence de presse Reuters. Les sources, citant des rapports de renseignement confidentiels, ont déclaré que des militaires russes avaient visité l'Iran pour apprendre à utiliser le système, qui peut tirer des roquettes avec une portée maximale de 120 km et une ogive de 150 kg. L'une des sources a déclaré que le "probable prochain étape" après la formation serait la livraison effective des missiles à la Russie.

Moscou possède déjà ses propres missiles balistiques, mais la livraison de Fath-360 pourrait permettre à la Russie d'utiliser une plus grande partie de son arsenal pour des cibles éloignées du front. Les ogives iraniennes pourraient ensuite être utilisées pour des cibles à plus courte portée.

Un porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis a déclaré que le gouvernement américain et ses alliés de l'OTAN et partenaires du G7 étaient "prêts pour une réponse rapide et ferme" si l'Iran poursuit de telles transferts. "Cela représenterait une escalade significative du soutien de l'Iran à la guerre de la Russie contre l'Ukraine", a déclaré le porte-parole. "La Maison Blanche a répété à maintes reprises ses mises en garde concernant le partenariat sécuritaire en profondeur entre la Russie et l'Iran depuis l'invasion à grande échelle de la Russie en Ukraine."

L'Union européenne exprime son inquiétude quant au transfert potentiel de missiles balistiques de l'Iran à la Russie, qui pourrait aggraver le conflit en cours en Ukraine. En raison de ces développements, l'Union européenne envisage d'imposer des sanctions à la fois à l'Iran et à la Russie, dans le but de dissuader toute escalade supplémentaire et de préserver la paix et la sécurité internationales.

